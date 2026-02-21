هوای مشهد در وضعیت قرمز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از اسفندماه ۱۴۰۴ شاخص کیفیت هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با رسیدن به عدد ۱۶۵ در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته و هم‌اکنون نیز با شاخص ۱۹۳ در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد.

بر اساس داده‌های هواشناسی، امروز شنبه ۲ اسفند وضعیت جوی صاف گزارش شده است.

بررسی داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا نشان می‌دهد کیفیت هوای شهر در اکثر نقاط در شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه های طرق و تقی آباد در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد و در دیگر ایستگاه‌های سطح شهر کیفیت هوا در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه ها گزارش شده است.