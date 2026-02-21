بدری: تقاطع غیرهمسطح فاراب با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری صبح شنبه در مراسم افتتاح پروژه سه‌راهی فاراب، اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به همت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در عرض ۲۴ ماه اجرا شده و شامل احداث پل بتنی با طول کلی عرشه ۴۲ متر بوده و راه‌های طرفین زیرگذر نیز با احتساب رمپ‌ها و لوپ‌ها در مجموع به طول ۴ کیلومتر احداث شده و ۴ هزار مترمکعب بتن در ساخت این پروژه مصرف شده است.

وی در حاشیه افتتاح این پروژه با اشاره به اهمیت راهبردی محور اردبیل ـ سرچم در اتصال استان به شبکه حمل‌ونقل ملی، افزود: تقویت زیرساخت‌های استان اولویت اصلی است و در همین راستا از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با پیگیری‌های مستمر، ردیف بودجه ملی برای بزرگراه‌های استان اردبیل اخذ شد که زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مهمی از جمله این تقاطع بوده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تقاطع غیرهمسطح فاراب یکی از نقاط حادثه‌خیز این محور بود که با تأمین اعتبارات لازم، روند اجرای آن تسریع شد.

بدری تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه نقش مؤثری در کاهش تصادفات، روان‌سازی ترافیک و ارتقای ایمنی تردد در این مسیر پرتردد خواهد داشت و تلاش خواهیم کرد با حمایت‌های قانونی و اعتباری، روند توسعه و ایمن‌سازی سایر نقاط این محور نیز با شتاب بیشتری ادامه یابد.