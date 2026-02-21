نهال گردو و بادام دیرگل یارانه ای توسط نهالستان نارون کشت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یک چیز را من از باغداری یاد گرفتهام که در هیچ کلاس تئوریای به آدم نمیچسبد: بعضی تصمیمها اگر چند روز زودتر گرفته شوند، نتیجهشان چند سال بعد معلوم میشود. اسفند برای من دقیقاً همین معنا را دارد. نه آنقدر سرد است که زمین قفل باشد، نه آنقدر گرم که ریشه فرصت نداشته باشد جا بیفتد. یک جور «نقطه تعادل» است.
ما در نهالستان نارون کشت هر سال بخشی از تولیدمان را در قالب نهال یارانهای عرضه میکنیم و بازه ثبت سفارش تا ۱۵ اسفند تنظیم شده؛ نه برای اینکه فقط یک تاریخ روی بنر باشد، برای اینکه تجربه سالهای قبل نشان داده نزدیک روز درختکاری، ظرفیتها سریعتر از چیزی که تصور میکنیم تکمیل میشود.
راه های ارتباطی با کارشناسان؛
۰۹۳۸۰۲۵۸۲۸۲ مهندس حسام اصغری
۰۹۲۰۴۸۳۸۲۸۲ خانم مهندس رحیمی
۰۹۲۱۴۸۳۸۲۸۲ خانم مهندس مسرور
۰۹۳۳۴۸۳۸۲۸۲ خانم مهندس خدایی
۰۹۲۲۴۸۳۸۲۸۲ مشاور مجموعه نهالستان نارون کشت
چرا «دیرگل» اینقدر مهم شده؟ چون آبوهوا دیگر قابل پیشبینی نیست
اگر ده پانزده سال پیش بود، خیلیها با ارقام معمولی هم کارشان راه میافتاد. اما حالا الگوها تغییر کرده. یک زمستانِ ملایم، بعدش چند روز گرمای زودرس، بعد دوباره سرمای ناگهانی… این سیکلها دقیقاً همان چیزی است که شکوفه را غافلگیر میکند. اینجا دیرگل بودن، فقط یک ویژگی لوکس نیست؛ یک سپر است.
دیرگل یعنی جوانه گل دیرتر باز میشود. یعنی آن روزهایی که سرمای آخر اسفند یا اوایل فروردین میخواهد همه چیز را به هم بریزد، درخت هنوز وارد مرحله حساس شکوفهدهی نشده است. فکر کردی چرا بعضی باغدارها میگویند «یک شب سرما، یک سال حسرت»؟ چون دقیقاً همین اتفاق میافتد.
در منابع علمی و گزارشهای داخلی حوزه باغبانی هم روی همین موضوع تاکید شده: انتخاب ارقام دیرگل در مناطق سردسیر و نیمهسردسیر میتواند خسارت ناشی از سرمازدگی بهاره را کاهش دهد. ما هم این را فقط روی کاغذ ندیدهایم — در تماسهای بعدی باغدارها، در عکسهایی که میفرستند، در مقایسههایی که خودشان تعریف میکنند، بارها لمسش کردهایم.
نهال گردو دیرگل؛ وقتی «کیفیت نهال» جای شعار را میگیرد
گردو درخت آیندهدار است، اما با آدم هم تعارف ندارد. اگر نهال ضعیف باشد، اگر ریشه آسیب دیده باشد، اگر پیوند درست جوش نخورده باشد، درخت از همان اول عقب میافتد و عقبافتادگی گردو چیزی نیست که با یک کود یا یک آبیاری اضافه جبران شود.
ما در نارون کشت ، نهالهای گردو دیرگل را با چند اصل جلو میبریم: انتخاب پایه مناسب، سلامت ریشه، پیوند استاندارد، و کنترل کیفیت قبل از خروج از نهالستان. اینها جملههای کلی نیست. یعنی نهالی که قرار است برود دست باغدار، باید از نظر استقرار ریشه، فرم ساقه، سلامت پوست و یکدستی رشد، قابل دفاع باشد.
یک نکته ریز اما مهم: خیلی وقتها باغدار وقتی نهال را تحویل میگیرد، فقط ظاهر را میبیند. اما در گردو، «ریشه» آینده را میسازد. ریشه اگر سالم و پرحجم باشد، استقرار سریعتر میشود، تنش کمتر میشود، و درخت بهتر با خاک جدید ارتباط میگیرد.
و حالا برسیم به چیزی که همه میپرسند: باردهی. گردو ذاتاً درخت بلندمدت است، اما خیلی از باغدارهایی که نهالهای ما را گرفتهاند، از همان سال اول نشانههایی از بار اولیه دیدهاند؛ چند عدد میوه، کم اما امیدوارکننده. من همیشه به این بخش با احتیاط نگاه میکنم — چون باردهی سال اول بیشتر «نشانه سازگاری و سلامت» است تا «هدف اقتصادی». اما همین نشانه، برای یک باغدار یعنی خیال راحتتر.
نهال بادام دیرگل؛ هم مقاوم، هم اهل اقتصاد
بادام را خیلیها به «کمتوقع بودن» میشناسند، اما واقعیت این است که بادام هم اگر رقمش مناسب نباشد، میتواند دردسر درست کند. مخصوصاً در مناطقی که سرمای بهاره دیرتر تمام میشود. بادام دیرگل اینجا یک مزیت جدی است: گلدهی عقبتر، ریسک کمتر.
از طرف دیگر، در بسیاری از مناطق نیمهخشک، بادام به خاطر تحمل نسبی به کمآبی محبوب است. اما یک نکته مهم هست که کمتر گفته میشود: تحمل به کمآبی به معنی «بینیاز بودن از مدیریت آب» نیست. یعنی اگر آبیاری درست طراحی نشود، حتی بادام هم میتواند افت رشد داشته باشد.
در تجربه ما، باغدارهایی که بادام دیرگل کاشتهاند، بیشترین رضایت را زمانی داشتهاند که از همان سال اول روی دو چیز حساس بودهاند: آبیاری اصولی و هرس فرمدهی. بعضیها از سال اول حتی بار اولیه هم دیدهاند. باز هم تاکید میکنم: کم، اما دلگرمکننده. چیزی که به باغدار میگوید انتخابش اشتباه نبوده.
تجربه باغدارها؛ رضایت از کجا میآید؟ از نتیجههای کوچکِ درست
بگذار چند روایت واقعیتر بگویم، از همان چیزهایی که معمولاً در تبلیغها جا میافتد. یک باغدار از منطقه نیمهسردسیر، چند سال پیش تماس گرفت و گفت از سرمای بهاره میترسد. دنبال راهی بود که ریسک را کم کند. ما درباره اقلیم، ارتفاع، مسیر باد و سابقه سرما صحبت کردیم، نه پنج دقیقه، یک گفتوگوی مفصل. نتیجهاش انتخاب رقم دیرگل و یک برنامه کاشت دقیق بود.
سال اول تماس گرفت و گفت چند میوه دیده. به زبان خودش گفت: «من فقط دنبال محصول نبودم، دنبال این بودم که بفهمم درخت سرحال هست یا نه.» این همان رضایت واقعی است. رضایت از اینکه تصمیم درست بوده.
یا یک باغدار دیگر که بادام دیرگل کاشته بود، گفت شکوفهها سالم ماندند و در همان سال اول هم بار اولیه داشت. کم، اما سالم. و همین «سالم بودن» را بیشتر از مقدار محصول دوست داشت. چون میدانست اگر پایه درست باشد، سالهای بعد دستش بازتر است.
ما این رضایت را نه از یک جمله تعریف، از تداوم تماسها میفهمیم. باغدار وقتی راضی باشد، سال بعد برای توسعه باغ برمیگردد، یا همسایهاش را معرفی میکند. این چیزها با حرف ساختگی به دست نمیآید.
اگر دنبال شروع کلی کار هستی و هنوز بین گزینهها مرددی، اینجا جایی است که معمولاً بحث خرید نهال از یک انتخاب ساده تبدیل میشود به یک تصمیم حسابشده.
در یک مرحله جلوتر، وقتی بحث جدیتر میشود و قصدت مشخص است، معمولاً کسی که برنامه گردو دارد، سراغ خرید نهال گردو میرود و اینجا همان جایی است که جزئیات اقلیم و خاک، تصمیم را شکل میدهد.
و اگر در منطقهای هستی که سرما و کمآبی هر دو دغدغهاند، خیلیها مسیرشان میرسد به خرید نهال بادام؛ جایی که دیرگل بودن میتواند ریسک را پایین بیاورد و شروع را مطمئنتر کند.
ما قرار نیست فقط نهال بفروشیم، قرار است شروع را درست کنیم
من همیشه میگویم، اگر قرار است باغی ساخته شود، بهتر است از همان اول اصولی ساخته شود. کیفیت نهال، سلامت ریشه، بستهبندی استاندارد و ارسال ایمن، همه مهماند — اما مهمتر از آن، انتخاب درست برای زمین توست.
راه های ارتباطی؛
تا ۱۵ اسفند فرصت ثبت سفارش باز است و ظرفیت نهالهای یارانهای محدود. اگر امسال میخواهی با خیال راحت شروع کنی، پیشنهاد من این است: همین حالا یک گفتوگو داشته باشیم، زمینت را بشناسیم، بعد تصمیم بگیریم. تصمیمی که چند سال بعد، از همان زیر سایه درختها بابتش از خودت تشکر کنی.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
