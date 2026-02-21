تمرین استقلال جنجالی برگزار شد/ وریا غفوری روی نیمکت مقابل مس

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار هفته بیستودوم لیگ برتر، زیر نظر وریا غفوری دستیار ایرانی ریکاردو ساپینتو (سرمربی اخراجی استقلال) در زمین شماره ۴ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. البته خسرو حیدری نیز در محل تمرین حاضر شد اما پس از آن متوجه شد هدایت تیم برعهده غفوری است تمرین را ترک کرد.
آبیپوشان که خود را برای مصاف فردا با مس رفسنجان آماده میکنند، در این جلسه تمرینی برنامههای تاکتیکی و مرور کارهای ترکیبی را در دستور کار داشتند تا با آمادگی مطلوب راهی دیدار پیشرو شوند.
بر اساس برنامه اعلام شده، کاروان استقلال امروز ساعت ۱۵ وارد فرودگاه خواهد شد و سپس ساعت ۱۶ با پروازی اختصاصی تهران را به مقصد رفسنجان ترک میکند.
دیدار تیمهای استقلال و مس رفسنجان فردا و در چارچوب هفته بیستودوم لیگ برتر از ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد؛ مسابقهای که با توجه به شرایط جدول برای هر دو تیم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که مسئولان باشگاه استقلال تصمیم به قطع همکاری با ریکاردو ساپینتو گرفتند، قرار است در دیدار با مس رفسنجان خسرو حیدری و وریا غفوری هدایت آبی پوشان را برعهده داشته باشند. البته وریا غفوری سرمربی موقت خواهد بود و حیدری در صورت همراهی آبی پوشان دستیار وی خواهد بود.
