انگیزه های آمریکا از کمکهای تسلیحاتی بی سابقه به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره در مطلبی با عنوان "تجهیز بی سابقه اسرائیل برای چه و برای که" آورده است: انبارهای سلاح آمریکا به روی اسرائیل گشوده شده است تا آنچه لازم دارند از آن بردارند.

روزنامه مذکور می افزاید: تجهیز اسرائیل برای چیست؟ آیا آنگونه که روزنامه آحارونوت بیان کرده است برای بالا بردن توان اسرائیل علیه ایران است؟ یا در راستای تعهدات سنتی آمریکا در قبال اسرائیل است و به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر می گردد؟ یا مقدمه ای برای جنگ جدید در منطقه است؟

این روزنامه می نویسد: اعطای کمک تسلیحاتی فراوان به اسرائیل در برهه کنونی تلاشی از سوی جمهوریخواهان و دموکراتها برای به دست آوردن رای یهودی های آمریکاست به ویژه هر دو حزب به خوبی از حجم لابی اسرائیلی و تاثیر آن در روند انتخابات آگاه هستند.



روزنامه فوق بیان کرد: با توجه به نفوذ لابی یهودی هیچ یک از دموکراتها و جمهوریخواهان نمی تواند به حمایت های آمریکا از اسرائیل اعتراض کنند، زیرا هر گونه اعتراض به کمکهای آمریکا به اسرائیل کفه ترازو را به نفع دیگری سنگین می کند.

این روزنامه می افزاید: به هر حال کمک تسلیحاتی بی سابقه به اسرائیل در راستای اهداف استراتژیک مشترک آمریکا و اسرائیل شامل تضمین برتری کیفی اسرائیل، احیای نقش اسرائیل در منطقه و ایجاد جنگ جدید در منطقه بر می گردد.

درباره موضوع اول، غرب از زمان شکل گیری اسرائیل از آن به عنوان چنگال خود استفاده کرده است. اما موضوع دوم یعنی احیای نقش اسرائیل به تلاش غرب برای بازگرداندن اوضاع به قبل از شکستهای اسرائیل از مقاومت بر می گردد و غرب و در راس آنها آمریکا می خواهد که اسرائیل به عنوان یک قدرت شکست ناپذیر مطرح شود.

اما موضوع سوم به تلاش اسرائیل برای ورود به جنگ جدید بر می گردد و رزمایشهای اسرائیل با ناتو در نقب، رزماش شیر آماده با حضور هفده کشور در اردن و اظهارات مقامات اسرائیلی همگی در این راستاست.

این روزنامه در پایان می نویسد: اسرائیل قبل از شکست خود از نوعی برتری بهره مند بود و آمریکا نیز با تکیه بر برتری خود وارد جنگ عراق شد، اما نتوانست نتیجه آن را مطابق میلش رقم بزند و هر گونه جنگ جدید در منطقه تبعات غیر قابل پیش بینی دارد که اسرائیل و آمریکا بیشترین زیان را آن می بینند.