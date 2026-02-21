واگذاری معادن به افراد فاقد توانایی لازم به نفع همدان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر شنبه جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان با اشاره به ظرفیتهای معدنی همدان اظهار کرد: این استان با برخورداری از معادن متعدد، بستر مناسبی برای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار دارد و جذب سرمایهگذاران بزرگ، نقش کلیدی در بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها ایفا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت از خامفروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن افزود: باید زمینه حضور شرکتهای توانمند از جمله زیرمجموعههای شستا، مجتمع اقتصادی کمیته امداد و شرکتهای وابسته به وزارت صمت در استان فراهم شود؛ مجموعههایی که علاوه بر توان مالی، در بهرهبرداری اصولی و ایفای مسئولیت اجتماعی نیز عملکرد موفقی داشتهاند.
استاندار همدان با بیان اینکه واگذاری معادن به افراد فاقد توانایی لازم به نفع استان نیست، گفت: بخشی از معادن هماکنون غیرفعال هستند که این موضوع به معنای هدررفت سرمایههای ملی است.
وی با اشاره به اینکه هدف ما واگذاری معادن به سرمایهگذارانی است که بتوانند آنها را به چرخه تولید و اشتغال بازگردانند، افزود: در این راستا، برگزاری جلسات تخصصی در همدان و پیگیری موضوع در سطح ملی در دستور کار قرار دارد.
ملانوریشمسی همچنین بر هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف درآمدی استان تأکید کرد و خواستار واریز بهموقع تعهدات درآمدی شد تا اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان، بهویژه غار علیصدر، بیان کرد: این جاذبه ملی میتواند نقش مؤثری در افزایش درآمد و اشتغال استان داشته باشد و لازم است با برنامهریزی منسجم، زمینه جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.
استاندار همدان در پایان بر تداوم جلسات کارشناسی و پیگیری مسائل استان در سطح ملی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاهها، روند توسعه همدان شتاب بیشتری بگیرد.
نظر شما