خرید خشن و گران قیمت پرسپولیس محروم شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای دیدار هفته بیست و سوم لیگ برتر آماده میکند که علاوه بر باخت های متوالی با یک چالش جدی در خط میانی هم روبهرو شده است. محرومیت همزمان دو هافبک خارجی دردسری است که حالا اوسمار ویهرا با آن دست و پنجه نرم می کند.
دنیل گرا خرید پرهزینه نیمفصل زمستانی پرسپولیس، در پنج حضور اخیر خود چهار کارت زرد دریافت کرده تا خیلی زود با محرومیت روبهرو شود. این هافبک که با مبلغ قابل توجه ۸۵۰ هزار دلار به جمع سرخها پیوست، حالا بازی آینده تیمش را از دست داده است.
آمار کارتهای متوالی گرا نشاندهنده بازی فیزیکی و بعضاً پرریسک او در میانه میدان است؛ سبکی که اگرچه میتواند به استحکام خط هافبک کمک کند، اما در صورت تکرار خطاهای غیرضروری، هزینههای انضباطی سنگینی به تیم تحمیل میکند.
همچنین مارکو باکیچ نیز با دریافت کارت زرد در دیدار مقابل خیبر خرمآباد چهار کارته شد و از همراهی تیم محروم گردید.
باکیچ پیش از این در هفته اول مقابل فجر سپاسی، هفتههای دوم و هفدهم برابر سپاهان و حالا در هفته بیستودوم مقابل خیبر کارت زرد گرفته بود تا محرومیتش قطعی شود.
به این ترتیب پرسپولیس در دیدار آینده مقابل ذوبآهن دو مهره خارجی خود را در اختیار نخواهد داشت تا بار دیگر سرمربی برزیلی مجبور به استفاده از گزینه های داخلی شود.
