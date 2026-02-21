بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز شنبه و فردا برای همه نقاط استان جو نسبتاً آرام و پایداری همراه با رشد ابر و گاهی وزش باد را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: روز دوشنبه افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه و نسبتاً شدید لحظه‌ای پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین روز سه‌شنبه علاوه بر پوشش ابر و وزش باد نسبتاً شدید، طی ساعاتی از عصر و شب برای اغلب نقاط استان بارش پراکنده و رگباری باران گاهی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود که در صورت تثبیت الگوها اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماها تغییر محسوسی نخواهند داشت.