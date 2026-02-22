ماجرای حذف یک ملی پوش دوومیدانی/ بعد از کسب مدالم همه چیز برعکس شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فهرست جدید دعوتشدگان به اردوی تیم ملی دوومیدانی با حاشیههایی همراه شده است، فاطمه محیطیزاده دارنده مدال طلای بازیهای کشورهای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به برخی تصمیمات اخیر فدراسیون واکنش نشان داد و تأکید کرد با وجود کنار گذاشته شدن از اردو با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
محیطیزاده در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به تعاملش با ریاست فدراسیون اظهار داشت: در ۲۰ ماهی که احسان حدادی ریاست فدراسیون را بر عهده دارند همیشه به ایشان احترام گذاشتم و نگاه ویژهای به عنوان یک الگوی ورزشی موفق داشتم. جزو محدود ورزشکارانی بودم که همواره در اردوها حضور داشتم و تمام تلاشم را در رقابتهای قهرمانی آسیا در کره جنوبی و بازیهای کشورهای اسلامی به کار گرفتم و توانستم ضمن کسب مدال طلا و رکوردشکنی پرچم کشورم را بالا ببرم و باعث خوشحالی خانواده دوومیدانی شوم.
وی ادامه داد: بعد از بازیهای کشورهای اسلامی انتظار داشتم فدراسیون برای ما برنامههای متنوع و هدفمندی جهت کسب مدال در بازیهای آسیایی داشته باشد و روی رفع نقاط ضعفمان تمرکز کند اما متأسفانه همه چیز برعکس شد. حتی بیاحترامیهایی صورت گرفت از جمله اینکه برای مراسم تقدیر از مدالآوران کشورهای اسلامی با حضور وزیر ورزش دعوت نشدم و وقتی پیگیری کردم به راحتی گفتند فراموش کردیم اطلاع بدهیم در حالی که مگر چند مدالآور داشتیم؟
در جریان تصمیمات فدراسیون نیستیم
این ملیپوش هفتگانه درباره عدم حضورش در برخی اعزامها گفت: ما در جریان تصمیمات فدراسیون دوومیدانی نیستیم. نه هماهنگیای با ما انجام شد و نه توضیح شفافی ارائه شد.
او در ادامه تأکید کرد: من ورزشکار مبتدی نیستم که تحت تأثیر این مسائل کوچک قرار بگیرم. اینکه دعوت باشم یا نباشم مسیرم را عوض نمیکند. مگر خانم فرزانه فصیحی که بالاترین رنکینگ آسیا را دارد همیشه در اردو حضور داشته است؟ مهم نتیجه گرفتن است. من قویتر از همیشه به جلو میروم و برای برنامههایی که دارم میجنگم و کسی نمیتواند جلوی من را بگیرد.
تمرین در بدترین زمانبندی
محیطیزاده با اشاره به شرایط تمرینی خود تصریح کرد: در حال حاضر در زمانبندی بسیار بد و زیر آفتاب تمرین میکنم تا با ورزشکاران ملی روبهرو نشوم. با این حال همیشه با برنامهریزی دقیق کار کردهام. ماساژور و پزشک خصوصی دارم و باشگاه چادرملو اردکان همواره حامی من و مربیام بوده است.
وی افزود: اینکه فدراسیون ورزشکاران دوم و سوم کشور را به جای من دعوت میکند حتماً برنامههای خودش را دارد اما من در جریان این برنامهها نیستم.
دفاع از مربی داخلی و انتقاد از نگاه کوتاهمدت
دارنده مدال طلای بازیهای کشورهای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع حضور مربیان خارجی پرداخت و گفت: قطعاً حضور مربیان خارجی میتواند به دوومیدانی کمک کند ولی سؤال من این است که چرا برای رشد مربیان ایرانی کلاسهای آموزشی برگزار نمیشود؟ چرا به مربیان داخلی که ورزشکاران ملی دارند و نتایج خوبی گرفتهاند احترام گذاشته نمیشود؟
او ادامه داد: اینکه یک مربی خارجی برای مدتی بیاید و بعد برود چه سودی برای مربیان داخلی دارد؟ وقتی فقط به هدف کوتاهمدت فکر کنیم و برای مربیان داخلی ارزشی قائل نشویم پیشرفت پایدار شکل نمیگیرد. من مربیای دارم با کارنامهای قوی که سالها در مواد سرعت و پرشها ورزشکاران سطح اول معرفی کرده است. وقتی در چندین ماده رکورددار هستم و در ۶ سال گذشته افت نداشتهام چطور میتوان گفت این مربی کارآمد نیست؟
تمرکزم روی ناگویا و بعد لسآنجلس است
محیطیزاده درباره اهداف پیشرو خاطرنشان کرد: از بعد از بازیهای کشورهای اسلامی تمام تمرکزم را روی بازیهای آسیایی ناگویا گذاشتهام تا بتوانم نخستین بانوی ایرانی مدالآور دوومیدانی در این رقابتها باشم. پس از آن نیز برای المپیک لسآنجلس برنامهریزی خواهم کرد.
او در پایان تأکید کرد: پس از کنار گذاشته شدن بیمنطق، قویتر شدم و همیشه نشان دادهام بهترین هستم. این روند را ادامه میدهم و با حمایت باشگاه چادرملو و برنامهریزی دقیق به تمام اهدافم خواهم رسید.
