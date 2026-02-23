به گزارش خبرنگار مهر، در پی گفتگوی روز گذشته خبرگزاری مهر با فاطمه محیطی‌زاده عضو تیم ملی دوومیدانی ایران که در آن این ملی‌پوش هفتگانه نسبت به کنار گذاشته شدن از اردوی تیم ملی و برخی تصمیمات اخیر انتقاد کرده بود اکنون فدراسیون دوومیدانی با ارائه توضیحاتی به این اظهارات واکنش نشان داد.

در همین راستا هاشم صیامی درباره اظهارات اخیر فاطمه محیطی‌زاده درباره کنار گذاشته شدن از اردوی تیم ملی اینگونه توضیح داد: اصلا بحث کنار گذاشتن در کار نیست. ما پس از بازی‌های کشورهای اسلامی از این ورزشکار خواستیم تا با مربی خارجی (که تجربه چندین دهه کار در کشورهای مختلف به خصوص آسیایی‌ها را دارد) کار کند. این تصمیم فدراسیون بود و دقیقا به این خاطر گرفته شد تا خانم محیطی زاده بتواند بیشتر رشد کند و برای بازی‌های آسیایی شرایط بهتری پیدا کند.

او همچنین گفت: فدراسیون به هیچ وجه تصمیم نداشت و ندارد تا مربی ایرانی این ورزشکار را کنار بگذارد. تصمیم ما این بود که مربی ایرانی هم در طول اردو در کنار او باشد و با هم افزایی شکل گرفته بین این دو مربی ایرانی و خارجی زمینه موفقیت هرچه بیشتر محیطی‌زاده فراهم شود. حتی قول این را دادیم که کلیه امتیازات و پاداش‌های احتمالی نیز به مربی ایرانی داده خواهد شد. با تمام این‌ها خانم محیطی‌زاده نپذیرفت که در چارچوب‌های تعیین شده قرار بگیرد و ترجیح داد در اردو نباشد.

نایب رئیس فدراسیون دووومیدانی ادامه داد: واضح است که ما ورزشکاری که نتیجه گرفته را از اردو کنار نمی‌گذاریم. با این حال وقتی خود ورزشکار در چارچوب‌های تعیین شده توسط فدراسیون قرار نگیرد و بخواهد باب میل خودش رفتار کند شرایط برای تعامل دشوار خواهد شد.

صیامی همچنین به استمرار حضور این ورزشکار در کمپ تیم‌های ملی نیز اشاره کرد و گفت: خانم محیطی زاده اگرچه نامش در بین نفرات دعوت شده به اردو نیست اما درب کمپ تیم‌های ملی همچنان به روی او باز است و تمریناتش را در همین مکان انجام می‌دهد. درباره زمان تمرین هم هیچ محدودیت خاصی برایش قائل نشدیم و هر زمان که بخواهد می‌تواند به عنوان یک قهرمان دوومیدانی از امکانات کمپ استفاده کند.