استارت جایزه بزرگ دوومیدانی رمضان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، با اعلام هیئت اجرایی فدراسیون مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ به مناسبت ماه مبارک رمضان در هر دو بخش آقایان و بانوان به ترتیب طی روزهای ۲۲ و ۲۴ اسفند با استاندارهای رده سنی بزرگسالان و جوایز نقدی در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود.

هیئت اجرایی فدراسیون در همین راستا اعلام کرد در صورت ثبت حدنصاب‌های تعیین شده به هر ورزشکار مبلغ یک میلیارد ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

مواد مسابقات آقایان:

۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر بامانع، پرش سه گام، پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه و پرتاب چکش

مواد مسابقات بانوان:

۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، پرش طول، پرش سه گام، پرش بانیزه، پرتاب چکش و پرتاب نیزه.

رکوردهای تعیین شده برای جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی: (آقایان – بانوان)

۱۰۰ متر: ۱۰.۲۰ ثانیه - ۱۱.۳۸ ثانیه

۲۰۰ متر: ۲۰.۶۵ ثانیه - ۲۳.۲۰ ثانیه

۴۰۰ متر: ۴۵.۹۰ ثانیه - ۵۳.۰۰ ثانیه

۸۰۰ متر: ۱:۴۶.۰۰ دقیقه - ۲:۰۳.۰۰ دقیقه

۱۵۰۰ متر: ۳:۴۰.۰۰ دقیقه - ۴:۲۰.۰۰ دقیقه

۳۰۰۰ متر بامانع: ۸:۴۰.۰۰ دقیقه - ۱۰:۰۰.۰۰ دقیقه

پرتاب دیسک: ۶۰.۵۰ متر - ۵۵.۰۰ متر

پرتاب نیزه: ۸۰.۰۰ متر - ۶۴.۰۰ متر

پرتاب چکش: ۷۲.۰۰ متر - ۶۴.۰۰ متر

پرتاب وزنه: ۲۰.۲۰ متر - —

پرش ارتفاع: ۲.۲۰ متر - —

پرش طول: — - ۶.۴۵ متر

پرش سه‌گام: ۱۶.۵۰ متر - ۱۳.۴۰ متر

پرش با نیزه: — - ۴.۱۰ متر