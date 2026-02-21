به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی اردوی آمادهسازی منتخبین تیم ملی از دوم اسفند در کمپ تیمهای ملی تهران آغاز شده است. اردویی که نام چهرههایی چون محمدرضا طیبی، حسن تفتیان و علی امیریان در میان دعوتشدگان آن دیده میشود و قرار است ملیپوشان در دو بخش مردان و زنان زیر نظر کادر فنی جدید تمرینات خود را پیگیری کنند.
با این حال در فهرست اعلامشده نام فاطمه محیطیزاده دارنده مدال طلای بازیهای کشورهای اسلامی ریاض به چشم نمیخورد. موضوعی که به یکی از پرسشهای جدی جامعه دوومیدانی تبدیل شده است. غیبت این ورزشکار در حالی رقم خورده که او طی یک سال گذشته از چهرههای شاخص تیم ملی بوده و انتظار میرفت در مسیر آمادهسازی رویدادهای پیشرو جایگاه ثابتی در اردو داشته باشد.
جعفر ابراهیمی مربی دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لیست جدید دعوتشدگان اردوی تیم ملی دوومیدانی اظهار داشت: بعد از بازیهای کشورهای اسلامی از ما خواسته شد که فاطمه محیطیزاده زیر نظر مربی خارجی کار کند. ما با این موضوع موافقت نکردیم و به همین دلیل او را از اردوها کنار گذاشتند. حتی بدترین سانس تمرینی را به ما دادند؛ ساعتی که نه از نظر تغذیه و نه از نظر ریکاوری برای یک ورزشکار حرفهای مناسب بود. به ما گفته شد نباید همزمان با سایر ملیپوشان تمرین کنیم در حالی که واقعاً دلیل این تصمیم را متوجه نشدیم.
وی ادامه داد: امروز نفرات دوم و سوم هفتگانه ایران به اردو دعوت میشوند اما ورزشکاری که مدال طلای بازیهای کشورهای اسلامی را در کارنامه دارد دعوت نمیشود. دلیلش هم فقط این است که ما قبول نکردیم با مربی خارجی موردنظر فدراسیون کار کنیم. حتی من اعلام آمادگی کردم در تعامل با مربی خارجی همکاری داشته باشم اما ایشان شرط گذاشت که هیچ دخالتی نداشته باشم و تمام امور در اختیار خودش باشد که طبیعتاً چنین چیزی را نپذیرفتیم. وقتی یک مجموعه نتیجه میگیرد چرا باید آن را برهم زد؟
مربی فاطمه محیطیزاده خاطرنشان کرد: خیلیها از من پرسیدند چرا چنین ورزشکاری دعوت نشده است. واقعیت این است که این تصمیم بیشتر شبیه یک لجبازی بود. در حالی که ورزشکارانی هستند که حتی مربی مشخصی ندارند اما در اردو حضور دارند نادیده گرفتن ورزشکاری با این سطح رکورد و جایگاه بیاحترامی است. البته باشگاه چادرملو از محیطی زاده حمایت میکند و اردوهای خوبی برایمان فراهم کرده و از این جهت مشکلی نداریم ولی بحث احترام و عدالت در دعوتها موضوع مهمی است.
ابراهیمی درباره عدم حضور محیطیزاده در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا در چین گفت: درباره آن رقابتها با احسان حدادی صحبت کردیم. نظر فدراسیون این بود که برخی مدالآوران از جمله محیطیزاده، امیریان و طیبی بهتر است تمرکز خود را روی بازیهای آسیایی بگذارند. ما هم به این تصمیم احترام گذاشتیم و در مسابقات شرکت نکردیم. اگر اعزام میشد قطعاً شانس جدی کسب مدال طلا داشت.
وی در پایان درباره برنامههای آینده شاگردش عنوان کرد: هدفگذاری اصلی ما بازیهای آسیایی ناگویاست. محیطیزاده اکنون در رنک پنج آسیا قرار دارد و از نظر فنی به بلوغ خوبی رسیده است. برخی نواقص در مواد پرتابی وجود دارد که در حال برطرف کردن آن هستیم. امیدواریم او بتواند به عنوان نخستین بانوی ایرانی مدال دوومیدانی بازیهای آسیایی را کسب کند. اتفاقی که میتواند نقطه عطفی در تاریخ این رشته باشد.
این مربی دوومیدانی در پایان و در واکنش به خبر ابطال انتخابات فدراسیون گفت: درباره ابطال انتخابات فدراسیون هم باید بگویم این اتفاق در آستانه رویدادهای مهم جامعه دوومیدانی را شوکه کرد و بهتر است مسئولان هرچه سریعتر وضعیت مدیریتی این رشته را مشخص کنند تا تمرکز ورزشکاران فقط روی میادین پیشرو باشد.
