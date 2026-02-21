به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور در بازدید از دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع)، با تشریح برنامه‌های سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، به دو طرح کلیدی این سازمان با عنوان «کانکت (Connect)» و «آی‌کانکت (iConnect)» اشاره کرد و گفت: طرح «کانکت» ویژه ایرانیان خارج از کشور است و «آی‌کانکت» به همکاری نخبگان و پژوهشگران غیرایرانی اختصاص دارد.

او ادامه داد: در طرح کانکت، ایرانیان مقیم خارج کشوری که قصد حضور موقت در کشور داشته باشند، مورد حمایت این سازمان قرار می‌گیرند. این حمایت شامل هزینه‌های سمینار، فرصت مطالعاتی، تدریس دروس تخصصی یا اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در داخل کشور است. هدف ما این است که هیچ پژوهشگر ایرانی در خارج از مرزها احساس انزوا نکند و بداند علم و تجربه‌اش در کشور مورد استقبال و حمایت قرار می‌گیرد.

وی افزود: در مقابل، طرح آی‌کانکت ویژه پژوهشگران، اساتید و نخبگان غیرایرانی است که تمایل دارند به هر شکل با دانشگاه‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی همکاری کنند. این طرح فرصت حضور کوتاه‌مدت علمی، مشارکت در پروژه‌های فناورانه و حتی ایجاد شرکت‌های نوآور مشترک را برای نخبگان غیرایرانی فراهم می‌کند. ما به دنبال ایجاد شبکه‌ای دوطرفه از تعاملات علمی بین‌المللی هستیم که منافع متقابل برای کشور و جامعه جهانی علم به همراه دارد.

افشین با اشاره به ظرفیت‌های ویژه دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: بالای ۹۰ درصد دانشجویان این دانشگاه را دانشجویان بین‌المللی تشکیل می دهد که خود ظرفیت قابل توجهی است. این دانشگاه می‌تواند از طریق ارتباطات گسترده خود، نقش مهمی در طرح آی‌کانکت و گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه فناوری و نوآوری ایفا کند.

وی با بیان اینکه در حال‌حاضر در ۱۵ کشور جهان خانه فناوری و نوآوری ایران دفاتر فعال دارد، افزود: این دفاتر نمایانگر توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هستند و در کشورهای آفریقایی، اروپایی و آمریکای لاتین و جنوبی فعالیت می‌کنند.

او گفت: این ارتباطات بین‌المللی می‌تواند به گسترش همکاری‌های علمی دانشگاه اهل‌بیت(ع) کمک کرده و مسیر معرفی ظرفیت‌های ایران را در عرصه جهانی هموارتر کند.

در ادامه، افشین بر ضرورت حمایت از تأسیس و تقویت مرکز نوآوری «یاس» در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: ما آماده‌ایم از ایجاد یک مرکز نوآوری بین‌المللی که هم ایرانیان داخل کشور و هم پژوهشگران مقیم خارج بتوانند از آن بهره ببرند حمایت کنیم. این مرکز می‌تواند میزبان تیم‌های فناور، کارآفرینان جوان و حتی گروه‌هایی از اساتید خارجی باشد تا به توسعه پروژه‌های علمی مشترک منجر شود.

افشین با اشاره به ایده ایجاد «هسته‌های پژوهشی فعال» توسط دانشجویان بین‌المللی گفت: ما از اینکه این دانشجویان در ایران صاحب ایده و تجربه فناورانه شوند استقبال می‌کنیم. همان‌طور که انسان‌ها هرجا زندگی و فعالیت کنند، نسبت به آن سرزمین احساس تعلق پیدا می‌کنند و همین موضوع به نفع کشور ما تمام می‌شود.

وی افزود: تاکنون در قالب طرح آی‌کانکت، ۲۸۲ مورد همکاری رسمی با اساتید و پژوهشگران خارجی ثبت شده و در شرایط دشوار سال گذشته، حتی در بازه جنگ دوازده‌روزه نیز این روند متوقف نشد. اکثریت شرکت‌کنندگان از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و کشورهای آفریقایی هستند. در طرح کانکت نیز شمار همکاری‌های ثبت‌شده به بیش از چهار هزار مورد رسیده است.

افشین با اشاره به فعالیت دفاتر خارجی سازمان تعاملات گفت: ما دست‌کم در ۱۵ کشور نمایندگی فعال داریم و این دفاتر در نقش پلی ارتباطی بین نخبگان مقیم خارج و مراکز علمی ایران عمل می‌کنند. تا مدتی دیگر با تکمیل چهار دفتر جدید، شبکه ما گسترده‌تر نیز خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت اجرای پروژه‌های بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، رباتیک و علوم نوظهور تاکید کرد و افزود: اگر دانشگاه‌ها با این حوزه‌های جدید همراه نشوند، جذب دانشجویان بین‌المللی دشوار خواهد شد. آینده علم متعلق به رشته‌های میان‌رشته‌ای است و دانشگاه‌های بین‌المللی باید در این زمینه پیشگام باشند.

او ضمن انتقاد از تفاهم‌نامه‌های غیرعملی میان دانشگاه‌های کشورهای مختلف، خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از صد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های خارجی از عراق تا حوزه خلیج فارس امضا کرده‌ایم، اما اگر این همکاری‌ها منجر به خروجی واقعی نشود بی‌فایده است. بهتر است به جای تعدد شعب بین‌المللی، روی ایجاد چند رشته شاخص و اثرگذار تمرکز کنیم تا دانشگاه اهل‌بیت(ع) در آنها پیشرو باشد.

افشین افزود: مایلیم مرکز یاس به‌عنوان تنها مرکز رسمی بین‌المللی ما شناخته شود و در آن حتی نخبگان خارجی هم بتوانند هسته‌های نوآوری تشکیل دهند. کشور هیچ نگرانی‌ای بابت اعطای برند نوآوری به نخبگان غیرایرانی ندارد، چرا که بازگشت این تعامل چندبرابر به نفع ایران خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: جذب دانشجویان بین‌المللی نیازمند حمایت مالی و برنامه‌ریزی دقیق است. بسیاری از کشورها برای جذب دانشجوی خارجی بورس‌های قابل توجهی ارائه می‌دهند؛ چرا که می‌دانند این دانشجویان بعدها سفیر فرهنگی و علمی آن کشور خواهند بود. این یکی از مأموریت‌های ملی ما در مسیر بین‌المللی‌سازی علم و آموزش است.