  1. استانها
  2. زنجان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

ساعت کاری ادارات استان زنجان در ماه مبارک رمضان شناور شد

زنجان- در راستای فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی مطلوب کارکنان دستگاه‌های اجرایی از فضایل و معنویت‌های ماه مبارک رمضان، ساعت کاری ادارات استان در این ایام به‌صورت شناور تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه و با استناد به ابلاغیه شماره ۱۰۴۷۸۵ مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت آغاز به کار کلیه دستگاه‌های اجرایی استان (به‌استثنای واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی، بهداشتی و سایر بخش‌های دارای شرایط خاص) در طول ماه مبارک رمضان به‌صورت شناور از ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح خواهد بود.

همچنین ساعت پایان کار ادارات نیز از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ تعیین شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که در روزهای پس از شب‌های قدر، ساعت آغاز به کار تمامی دستگاه‌های اجرایی استان ساعت ۱۰:۰۰ صبح خواهد بود.

روابط عمومی استانداری زنجان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواسته است نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب این موضوع به کارکنان و مراجعان اقدام لازم را به‌عمل آورند تا هماهنگی لازم در ارائه خدمات به شهروندان برقرار شود.

کد خبر 6755604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

