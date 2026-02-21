ساعت کاری ادارات استان زنجان در ماه مبارک رمضان شناور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه و با استناد به ابلاغیه شماره ۱۰۴۷۸۵ مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت آغاز به کار کلیه دستگاه‌های اجرایی استان (به‌استثنای واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی، بهداشتی و سایر بخش‌های دارای شرایط خاص) در طول ماه مبارک رمضان به‌صورت شناور از ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح خواهد بود.

همچنین ساعت پایان کار ادارات نیز از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ تعیین شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که در روزهای پس از شب‌های قدر، ساعت آغاز به کار تمامی دستگاه‌های اجرایی استان ساعت ۱۰:۰۰ صبح خواهد بود.

روابط عمومی استانداری زنجان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواسته است نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب این موضوع به کارکنان و مراجعان اقدام لازم را به‌عمل آورند تا هماهنگی لازم در ارائه خدمات به شهروندان برقرار شود.