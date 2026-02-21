به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، گردشگری به ابزاری مؤثر در دیپلماسی بینالمللی تبدیل شده و میتواند اعتماد میان کشورها را تقویت کرده و افقهای تازهای برای همکاری بگشاید. این موضوع محور اصلی نشست «گردشگری بهعنوان ابزار دیپلماسی بینالمللی» بود که ۱۹ فوریه در جریان ششمین مجمع توسعه پایدار در پتروپاولفسک-کامچاتسکی برگزار شد.
الکساندرا بورمن، مدیر اداره همکاریهای بینالمللی تیوی بریکس که مدیریت این نشست را بر عهده داشت، بر نقش ویژه رسانهها در معرفی مناطق مختلف تأکید کرد. او گفت امروز گردشگری تنها یک بخش در حال رشد اقتصادی نیست بلکه ابزاری مؤثر در دیپلماسی بینالمللی است و از طریق سفر، مسیرهای فرهنگی و ارتباطات انسانی، اعتماد میان کشورها شکل میگیرد و فرصتهای جدیدی برای همکاری ایجاد میشود. به گفته او رسانهها در این روند نقشی کلیدی دارند زیرا تصویر یک منطقه را میسازند و ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و سرمایهگذاری آن را برای مخاطبان خارجی آشکار میکنند.
در این نشست همچنین کارشناسان درباره نقش گردشگری در توسعه همکاریهای فرهنگی و انسانی و کمک به ایجاد گفتوگو میان دولتها بحث کردند. ولادیمیر روسانوف، وزیر گردشگری کامچاتکا، از مزیتهای منحصربهفرد این منطقه سخن گفت. او اشاره کرد که کامچاتکا طی پنج سال اخیر به این نتیجه رسیده که حدود ۴۰ درصد محصولات ماهی اقیانوس آرام در این منطقه برداشت میشود و این ظرفیت میتواند به ابزار «گاسترو-دیپلماسی نرم» برای توسعه روابط با کشورهای حوزه اقیانوس آرام تبدیل شود. او همچنین گردشگری قومی را از حوزههای امیدبخش معرفی کرد و افزود که کامچاتکا از نظر تعداد مناطق حفاظتشده طبیعی در خاور دور رتبه دوم را دارد.
سیدارت گووراو، سرکنسول هند در ولادیوستوک، در حاشیه این مجمع گفت موضوع این نشست با دستور کار گروه بیست همسو است. او اعلام کرد گردشگری با اهداف توسعه پایدار پیوند دارد و بستری برای تبادل ایدههایی است که بر تصمیمات آینده اثر میگذارد. به گفته او جریان گردشگران میان هند و روسیه در حال افزایش است و با رژیم جدید صدور ویزا، زمینههای همکاری بیشتری قابل بررسی خواهد بود.
او با اشاره به سخنان نارندرا مودی، نخستوزیر هند، یادآور شد مودی در دوران ریاست هند بر گروه بیست بر اصل «یک زمین، یک خانواده، یک آینده» تأکید کرده و از آن بهعنوان شعاری برای گردشگری جهانی یاد کرده است. گووراو گفت گردشگری تنها برای رونق اقتصادی نیست بلکه به تقویت هویت ملی نیز کمک میکند.
مام افوا هوادجتو، مدیرعامل سازمان گردشگری غنا، نیز اعلام کرد سفر او به کامچاتکا گامی هدفمند در توسعه دیپلماسی عمومی بوده است. او تأکید کرد اکنون به سطحی از «دیپلماسی فرهنگی عمومی» رسیدهایم و از همین قدرت نرم میتوان برای توسعه منطقه بهره گرفت.
او افزود غنا و کامچاتکا نقاط مشترک بسیاری دارند از جمله منابع طبیعی و دریایی غنی. در این نشست اعلام شد طی دو سال گذشته جریان گردشگران از کشورهای آفریقایی به روسیه ۶۰ درصد افزایش یافته است.
ششمین مجمع توسعه پایدار از ۱۷ تا ۲۱ فوریه در پتروپاولفسک-کامچاتسکی برگزار میشود. برنامه این رویداد بیش از ۴۰ نشست را در سه محور اقتصاد و سرمایهگذاری، معماری و توسعه یکپارچه سرزمینی، و گردشگری و مهماننوازی شامل میشود. شبکه رسانهای بینالمللی تیوی بریکس نیز بهعنوان شریک اطلاعرسانی بینالمللی در این مجمع حضور دارد.
نظر شما