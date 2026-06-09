به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شهرداران استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت نظارت داخلی در مجموعه‌های مدیریت شهری، اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ریشه در ضعف نظام‌های کنترلی و نظارتی داخل شهرداری‌ها دارد.

وی افزود: بررسی گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد در برخی موارد تخلفات در مراحل اولیه قابل شناسایی و پیشگیری بوده، اما به دلیل عدم گزارش‌دهی یا برخورد به‌موقع، زمینه برای تشکیل پرونده‌های اداری و بعضاً قضایی فراهم شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی در شهرداری‌ها تصریح کرد: برخی مدیران شهری به دلیل نارسایی در کنترل فرآیندهای داخلی با چالش‌های حقوقی و اداری مواجه شده‌اند؛ در حالی که با نظارت مؤثر می‌توان از بروز بخش زیادی از این مشکلات جلوگیری کرد.

بالایی حوزه‌های درآمدی، قراردادها و املاک را از بخش‌های حساس و آسیب‌پذیر شهرداری‌ها دانست و گفت: این حوزه‌ها نیازمند نظارت مستمر، دقیق و پیشگیرانه هستند تا از هرگونه انحراف یا تخلف احتمالی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در مواردی که امکان حل و مدیریت مسائل در داخل مجموعه وجود ندارد، لازم است موضوعات در زمان مناسب و با شفافیت کامل به مراجع ذی‌صلاح منعکس شود تا از گسترش مشکلات جلوگیری شود.

معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: هدف اصلی، حفظ سلامت اداری و جلوگیری از گرفتار شدن مدیران و کارکنان در روندهای پیچیده اداری و قضایی است و باید از ظرفیت نظارت برای پیشگیری از تخلف بهره گرفت.

بالایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز در حوزه‌هایی مانند مدیریت بحران، خدمات شهری و زیرساخت‌های آب، برق و گاز می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و کارآمدتر در شهرداری‌ها کمک کند.

وی با اشاره به لزوم اصلاح برخی فرآیندها و ساختارهای مدیریتی افزود: مدیریت شهری باید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های موجود، رویکردی مبتنی بر کار کارشناسی و بهره‌وری بیشتر را دنبال کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مالی و انسانی شهرداری کرمانشاه گفت: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد این شهرداری از امکانات قابل توجهی برخوردار است و لازم است این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه متوازن و ارتقای کیفیت خدمات شهری به‌درستی به کار گرفته شود.

بالایی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات شهری خاطرنشان کرد: تحقق شهر هوشمند نیازمند تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، استقرار نظام جامع داده‌های شهری و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی است و شهرداری‌ها باید این مسیر را با جدیت دنبال کنند.