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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

ضعف نظارت داخلی منشأ بسیاری از تخلفات در شهرداری‌هاست

ضعف نظارت داخلی منشأ بسیاری از تخلفات در شهرداری‌هاست

کرمانشاه - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های تخلفات اداری در شهرداری‌ها ناشی از ضعف نظارت‌های درون‌سازمانی و نبود کنترل به‌موقع است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شهرداران استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت نظارت داخلی در مجموعه‌های مدیریت شهری، اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ریشه در ضعف نظام‌های کنترلی و نظارتی داخل شهرداری‌ها دارد.

وی افزود: بررسی گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد در برخی موارد تخلفات در مراحل اولیه قابل شناسایی و پیشگیری بوده، اما به دلیل عدم گزارش‌دهی یا برخورد به‌موقع، زمینه برای تشکیل پرونده‌های اداری و بعضاً قضایی فراهم شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی در شهرداری‌ها تصریح کرد: برخی مدیران شهری به دلیل نارسایی در کنترل فرآیندهای داخلی با چالش‌های حقوقی و اداری مواجه شده‌اند؛ در حالی که با نظارت مؤثر می‌توان از بروز بخش زیادی از این مشکلات جلوگیری کرد.

بالایی حوزه‌های درآمدی، قراردادها و املاک را از بخش‌های حساس و آسیب‌پذیر شهرداری‌ها دانست و گفت: این حوزه‌ها نیازمند نظارت مستمر، دقیق و پیشگیرانه هستند تا از هرگونه انحراف یا تخلف احتمالی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در مواردی که امکان حل و مدیریت مسائل در داخل مجموعه وجود ندارد، لازم است موضوعات در زمان مناسب و با شفافیت کامل به مراجع ذی‌صلاح منعکس شود تا از گسترش مشکلات جلوگیری شود.

معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: هدف اصلی، حفظ سلامت اداری و جلوگیری از گرفتار شدن مدیران و کارکنان در روندهای پیچیده اداری و قضایی است و باید از ظرفیت نظارت برای پیشگیری از تخلف بهره گرفت.

بالایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز در حوزه‌هایی مانند مدیریت بحران، خدمات شهری و زیرساخت‌های آب، برق و گاز می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و کارآمدتر در شهرداری‌ها کمک کند.

وی با اشاره به لزوم اصلاح برخی فرآیندها و ساختارهای مدیریتی افزود: مدیریت شهری باید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های موجود، رویکردی مبتنی بر کار کارشناسی و بهره‌وری بیشتر را دنبال کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مالی و انسانی شهرداری کرمانشاه گفت: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد این شهرداری از امکانات قابل توجهی برخوردار است و لازم است این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه متوازن و ارتقای کیفیت خدمات شهری به‌درستی به کار گرفته شود.

بالایی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات شهری خاطرنشان کرد: تحقق شهر هوشمند نیازمند تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، استقرار نظام جامع داده‌های شهری و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی است و شهرداری‌ها باید این مسیر را با جدیت دنبال کنند.

کد مطلب 6855247

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