علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین تحلیل نقشهها و الگوهای پیشیابی هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، طی امروز و فردا بهویژه روز یکشنبه، جو استان کرمانشاه در شرایط نسبتاً پایداری قرار دارد و پدیده جوی قابلتوجهی برای بیشتر نقاط استان پیشبینی نمیشود.
وی افزود: در این بازه زمانی، متوسط دمای هوا در اغلب مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و شرایط جوی آرامتری نسبت به روزهای گذشته حاکم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییر تدریجی الگوهای جوی از روز دوشنبه، تصریح کرد: از روز دوشنبه تا پایان هفته، عبور متناوب امواج ناپایدار از جو منطقه، موجب افزایش ابرناکی آسمان، وزش باد و کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان میشود.
زورآوند با بیان اینکه این ناپایداریها در برخی ساعات میتواند با بارش همراه باشد، گفت: در ساعاتی از روزهای سهشنبه و جمعه، احتمال وقوع بارش باران همراه با رعدوبرق بهویژه در نیمه شمالی استان کرمانشاه وجود دارد و این شرایط نیازمند توجه شهروندان و دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: شدت و گستره بارشها در همه مناطق یکسان نخواهد بود و تمرکز بارشها بیشتر در نواحی شمالی استان پیشبینی میشود، هرچند در سایر مناطق نیز افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر روند کاهشی دما در روزهای پایانی هفته، خاطرنشان کرد: کاهش دمای هوا از روز جمعه آغاز شده و تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت که این افت دما در مقایسه با روزهای قبل، نسبتاً محسوس خواهد بود و شهروندان لازم است تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
