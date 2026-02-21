نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر شیراز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاءالدین کراماتی گفت: از مجموع یک هزار و ۱۳۳ داوطلب ثبت‌نامی در شهرستان شیراز ۱۶ نفر معادل ۱/۲۷ درصد از این داوطلبین قبل از بررسی صلاحیت‌ها از ادامه شرکت در انتخابات انصراف خود را اعلام نموده‌اند، از ۱۱۱۷ داوطلب باقی مانده تعداد ۱۰۱۳ نفر معادل ۹۰/۴۳ درصد تأیید صلاحیت شده و تعداد ۱۰۴ نفر معادل ۸/۰۳ درصد نیز صلاحیت آن‌ها از سوی هیأت های نظارت رد شده است.

رییس ستاد انتخابات شهرستان شیراز اضافه کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان در این مرحله مورد تأیید قرار نگرفته باشد، مطابق قانون، فرصت دارند به مدت چهار روز از تاریخ اعلام نتایج (از ۱ اسفند تا ۴ اسفند) با مراجعه به فرمانداری ها اعتراض خود را ثبت کنند.

گفتنی است، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و به صورت تمام الکترونیکی در شهرستان شیراز برگزار خواهد شد.