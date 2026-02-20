به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال علوی جمعه با اعلام آخرین آمار نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای روستا گفت: براساس آخرین آمار دریافتی تا ساعت ۲۲ پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، تعداد ۱۳ هزار و ۹۹۷ نفر در سراسر استان فارس داوطلب تصدی هشت هزار و ۴۶۶ کرسی شوراهای اسلامی روستا شدند.

وی با اشاره به استقبال گسترده داوطلبان از این دوره از انتخابات، از تمدید مهلت ثبت‌نام توسط ستاد انتخابات کشور خبر داد و گفت: با توجه به اعلام ستاد انتخابات کشور، فرصت ثبت‌نام از داوطلبان که قرار بود روز گذشته به پایان برسد، تا ۲۲ امشب تمدید شده است.

علوی خطاب به افرادی که تاکنون موفق به تکمیل ثبت‌نام خود نشده‌اند، تصریح کرد: انتظار داریم افرادی که تا کنون نام‌نویسی خود را نهایی نکرده‌اند، از فرصت تمدید شده استفاده کرده و فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس با اشاره به گستردگی جغرافیای استان یادآور شد: از مجموع ۲ هزار و ۶۷۲ روستا و تیره عشایری در سطح استان فارس، داوطلبان برای کسب کرسی‌های شوراهای اسلامی روستا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی همچنین از فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم برای تسهیل در امر ثبت‌نام خبر داد و افزود: این فرصت را فراهم کردیم که داوطلبان بتوانند با مراجعه به فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های سراسر استان نسبت به ثبت‌نام حضوری نیز اقدام کنند