صنایع تبدیلی هرمزگان در مسیر جهش تولید؛ ۷۰۰هزار تن ظرفیت جذب موجود است

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها، صمیم ارزانی: استان هرمزگان بر خلاف باور عامه که این استان را استانی خشک و لم یزرع می‌دانند یکی از قطب‌های پایدار کشاورزی است و تولیدات باغی چشمگیری نیز دارد.

هرمزگان با توجه به نوع اقلیم و آب و هوای مطلوبی که در فصل سرد سال دارد یکی اصلی ترین قطب‌های کشاورزی خارج از فصل است اما با توجه به محدودیت‌هایی که استان در منابع آبی دارد، باید تلاش کرد که کشاورزی را در استان هرمزگان از حالت معیشت محور خارج کرده و آن را تبدیل به فرآیندی کاملاً اقتصادی کرد.

واقعیت این است که از لحاظ اقتصادی ارزش آبی که کشاورزان برای تولید محصول استفاده می‌کنند به مراتب بالاتر از محصول نهایی تولید شده است و در این شرایط آبی کشور ادامه این روند به هیچ وجه منطقی نیست از این رو باید تلاش شود تا بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی و باغی افزایش یابد و ارزش افزوده بیشتری هم به کشاورز برسد که طبق نظر کارشناسان یکی از بهترین عرصه‌ها به این منظور توسعه صنایع تبدیلی است.

همواره یکی از موضوعات مورد گلایه کشاورزان ضعف استان در حوزه صنایع تبدیلی بوده است که خوشبختانه طی ۴ سال گذشته گام‌های بلندی در این حوزه برداشته شده است.

از رشد چشمگیر تا ظرفیت خالی ۷۰۰ هزار تنی و فرصتی برای سرمایه‌گذاران

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به ظرفیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تنی جذب ماده خام کشاورزی در استان گفت: صنایع تبدیلی در هرمزگان طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، اما هنوز حدود ۷۰۰ هزار تن ظرفیت خالی برای فرآوری وجود دارد که می‌تواند فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری باشد.

مجید کمالی، مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۵ واحد صنایع تبدیلی در استان فعال هستند که ظرفیت جذب آن‌ها به بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال رسیده است.

وی افزود: از این تعداد، ۳۵ واحد در شهرستان میناب فعالیت دارند که عمدتاً در زمینه شیلات، انجماد، سردخانه و بسته‌بندی آبزیان فعال هستند و ظرفیت فرآوری آن‌ها سالانه بیش از ۳۱۸ هزار تن است.

فرصت سرمایه‌گذاری در فرآوری محصولات درجه سه و چهار

کمالی با بیان اینکه بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی در استان به مرحله اشباع رسیده، گفت: اکنون نیاز اصلی هرمزگان سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری محصولات درجه سه و چهار است؛ محصولاتی که امکان مصرف تازه‌خوری ندارند و باید برای افزایش ارزش افزوده، وارد چرخه فرآوری شوند.

به گفته وی، فرآوری محصولات زراعی مانند گوجه، بادمجان، پیاز و سایر صیفی‌جات، ظرفیت بالایی برای سودآوری و اشتغال‌زایی دارد.

از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تا جهش به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن

وی با اشاره به جهش قابل توجه ظرفیت صنایع تبدیلی استان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ افزود: در سال ۱۴۰۰ ظرفیت جذب صنایع تبدیلی تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که طی ۴ سال به بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

کمالی این رشد را نتیجه تسهیل در صدور مجوزها، واگذاری سریع زمین به سرمایه‌گذاران، دوره‌های آموزشی و همراهی بخش خصوصی دانست.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ظرفیت فرآوری سالانه واحدهای شیلاتی را بیش از ۳۱۸ هزار تن اعلام کرد و گفت: ظرفیت انجماد روزانه این واحدها حدود ۱۵ هزار تن است که در هر شیفت عملیاتی قادر به انجماد ماده خام از سایت‌های پرورش میگو هستند.

او ادامه داد: در شهرستان رودان نیز ۱۵ واحد صنایع تبدیلی فعال هستند که عمدتاً به بسته‌بندی محصولات مرکبات و صیفی‌جات، سردخانه‌های بالای صفر و زیر صفر مشغول‌اند و ظرفیت جذب آنها بیش از ۱۱۰ هزار تن در سال است.

ظرفیت سردخانه‌ها در هرمزگان ۱۴۰ هزار تن است

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی هرمزگان اعلام کرد: در استان حدود ۱۴۰ هزار تن ظرفیت سردخانه وجود دارد که نیمی از آن مربوط به سردخانه‌های بالای صفر و نیم دیگر سردخانه‌های زیر صفر است.

کمالی افزود: این ظرفیت به کشاورزان کمک می‌کند تا محصولات خود را مدت زمان بیشتری نگهداری کنند و دغدغه فروش فوری نداشته باشند.

مد صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان هرمزگان تصریح کرد: در گذشته کشاورزان برای نگهداری محصولات خود با کمبود سردخانه مواجه بودند، اما در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ هزار تن به ظرفیت سردخانه‌ها افزوده شده و کشاورزان حتی می‌توانند فضای سردخانه را به صورت متری اجاره کنند.

کمالی گفت: اکنون ظرفیت خوبی در حوزه بسته‌بندی برای صادرات به کشورهایی مانند عمان و روسیه ایجاد شده است، اما هنوز جای کار در بخش تولید فرآورده‌های جدید شیلاتی مانند فیش فینگر، غذای لارو میگو، کنسرو صدف و خرچنگ برای صادرات به کشورهای عربی وجود دارد.

او تاکید کرد: بسیاری از محصولات دریایی که در ایران مصرف نمی‌شود، می‌تواند با فرآوری مناسب، ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد.

صنایع تبدیلی دارای سودی تا ۴ برابر هستند

به گفته کمالی، ارزش افزوده ناشی از فرآوری محصولات کشاورزی تا ۴ برابر بیشتر از بسته‌بندی است.

او ادامه داد: در حالی‌که بسته‌بندی می‌تواند محصول را تا ۱.۸ برابر ارزش اولیه افزایش دهد، فرآوری می‌تواند این عدد را تا ۴ برابر بالا ببرد.

وی کشاورزی قراردادی را یکی از راهکارهای اساسی برای فعال‌سازی کامل واحدهای نیمه‌فعال دانست و گفت: واحدهایی داریم که تنها با ۳۰ درصد ظرفیت فعال هستند، اما اگر با پرورش‌دهندگان میگو، صیادان یا کشاورزان قرارداد ببندند، می‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند.

کمالی تاکید کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بسته‌بندی و سردخانه دیگر در اولویت حمایت‌های تسهیلاتی جهاد کشاورزی نیست، اما سرمایه‌گذاری در فرآوری در اولویت کامل قرار دارد و می‌تواند از تسهیلات تبصره ۱۸ و کمک‌های فنی و اعتباری بهره‌مند شود، مشروط به اینکه حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد پروژه را آغاز کرده باشند.

نظارت مستمر بر عملکرد سرمایه‌گذاران در حال انجام است

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از سوء استفاده از مجوزها، سرمایه‌گذاران ملزم به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی هر دو ماه یک بار هستند و در صورت عدم پیشرفت، مجوز آن‌ها لغو می‌شود و زمین به سرمایه‌گذار جدید واگذار خواهد شد.

کمالی گفت: در یک سال گذشته ۷ واحد قدیمی و تعطیل صنایع تبدیلی، از جمله واحد لبنیات و بسته‌بندی شیره خرما، با سرمایه‌گذاری جدید احیا و فعال شده‌اند.