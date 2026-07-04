کمالی: ۲۵۶ واحد صنایع تبدیلی در هرمزگان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کمالی، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵۶ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان هرمزگان در حوزه‌های مختلف از جمله بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی، فرآوری محصولات شیلاتی، تولید و بسته‌بندی محصولات دام و طیور فعالیت دارند که سالانه بیش از ۲.۵ میلیون تن ماده خام کشاورزی را جذب و فرآوری می‌کنند.

وی افزود: ظرفیت سردخانه‌های استان به ۱۴۵ هزار تن رسیده و این زیرساخت‌ها زمینه ایجاد ۷ هزار و ۶۰ شغل مستقیم و ۲۲ هزار شغل غیر مستقیم را فراهم کرده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، ادامه داد: در بخش بسته‌بندی محصولات زراعی ۵۹ واحد فعال با ظرفیت جذب ۴۰۰ هزار تن محصول مشغول فعالیت هستند.

کمالی، گفت: سرمایه‌گذاری این بخش بالغ بر ۸ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال است و ظرفیت سردخانه‌ای آن ۷۰ هزار تن برآورد می‌شود که منجر به ایجاد یک‌هزار و ۳۷۰ شغل مستقیم و ۲ هزار شغل غیرمستقیم شده است.

وی با اشاره به نقش صنایع تبدیلی در توسعه بخش کشاورزی استان، تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی در هرمزگان موجب افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و تقویت زنجیره تولید و اشتغال در این بخش شده است.