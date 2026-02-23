به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده با اشاره به کشف ۱۵ قبضه اسلحه از چمدان یک مسافر اتوبوس در جاده نی‌ریز گفت: در پی اجرای طرح‌های پیشگیرانه و کنترل محورهای مواصلاتی، ماموران انتظامی نی‌ریز پس از چند ماه کار اطلاعاتی بر روی یک باند قاچاق اسلحه و مهمات، روز گذشته حین پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که از استان‌های شرقی به سمت شیراز در حرکت بود مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران حین بررسی مدارک و بازرسی از چمدان‌های ۲ نفر مسافر (دختر و پسر)، موفق به کشف ۱۵ قبضه کلت کمری، ۲۸ قبضه خشاب و ۲۰۰ عدد فشنگ مربوطه شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه متهمین در بازجویی اولیه اقرار کردند که از یکی از شهرهای شرقی کشور اسلحه خریداری و قصد قاچاق و انتقال به شیراز داشتیم، گفت: افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

سردار ملک‌زاده با قدردانی از هوشیاری ماموران انتظامی نی‌ریز، تصریح کرد: پلیس به صورت شبانه‌روزی با قاچاقچیان سلاح و مخلان امنیت عمومی برخورد قاطع و قانونمند خواهد داشت؛ لذا شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.