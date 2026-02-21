۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

ثبت نام ۲۶۲۵ داوطلب در شورای اسلامی روستا؛ بیشترین آمار در دامغان است

سمنان- معاون سیاسی استاندار سمنان از ثبت نام دو هزار و ۶۱۵ داوطلب شورای اسلامی روستا در استان خبر داد و گفت: بیشترین تعداد این آمار در دامغان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان از تعداد ثبت نام شش هزار و ۶۱۵ داوطلب عضویت شورای اسلامی روستا در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: ثبت نام در بازه زمانی ۲۴ لغایت ۳۰ بهمن در سراسر کشور انجام گرفته است.

وی از افزایش شمار روستاهای واجد شرایط در این دوره انتخابات خبر داد و افزود: این تعداد از ۳۰۴ روستا دوره قبل به ۳۲۳ روستا ارتقا یافته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان تعداد مردان را دو هزار و ۳۳۷ نفر معادل ۸۹ درصد اعلام کرد و اظهار کرد: تعداد زنان ثبت نامی نیز ۲۷۸ نفر معادل ۱۱ درصد است.

آقا براری با اشاره به اینکه دامغان با ثبت نام ۷۱۶ نفر رکورددار تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای روستاها است، تصریح کرد: این آمار در مرکز استان ۱۰۱ نفر، شاهرود ۶۴۸ نفر، گرمسار ۲۶۵ نفر، مهدیشهر ۲۰۷ نفر، سرخه ۱۰۵ نفر، میامی ۳۷۸ نفر و آرادان ۱۹۵ است.

وی افزود: در ماه جاری بررسی شکایات انجام و نتایج آن به داوطلبان اعلام خواهد شد و در نهایت فرمانداری‌ها انتهای اسفند ماه اسامی نامزدهای نهایی را تهیه و منتشر می‌کنند.

کد خبر 6755830

