به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری از افزایش مشارکت داوطلبین در انتخابات پیش رو خبر داد و اظهار کرد: در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای این شهرستان، تعداد ۸۱۴ نفر ثبتنام کردهاند که نسبت به دوره گذشته رشد ۱۴/۶ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۷۸۲ نفر آقا و ۳۲ نفر خانم هستند و ۶۳ درصد از ثبتنامکنندگان در بازه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال و ۲۷ درصد در بازه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال قرار دارند
فرماندار اردبیل گفت : ۸۱ درصد داوطلبان کشاورز بوده و مابقی در سایر مشاغل فعالیت دارند وهمچنین ۹۱ درصد از داوطلبان خانم نیز فعالیت اصلی خود را در حوزه روستا اعلام کرده اند.
فرزاد قلندری ادامه داد: شهرستان اردبیل دارای ۱۸۲ روستا است که از این تعداد، ۱۱۹ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات بوده و ۱۱۶ روستا دارای دهیاری هستند.
وی گفت :ساختار شوراهای آتی نیز به تفکیک ۱۲ روستا دارای شورای ۵ نفره و ۱۰۷ روستا دارای شورای ۳ نفره خواهد بود.
فرماندار اردبیل از استقبال خوب داوطلبان قدردانی کرد و این مشارکت را نشاندهنده «اهتمام ویژه به توسعه، عمران و آبادانی روستاها» دانست.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
نظر شما