  1. استانها
  2. اردبیل
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

افزایش ۱۴.۶ درصدی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی اردبیل

اردبیل- فرماندار شهرستان اردبیل از افزایش مشارکت داوطلبین در انتخابات پیش رو خبر داد وگفت:ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان اردبیل ۱۴.۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری از افزایش مشارکت داوطلبین در انتخابات پیش رو خبر داد و اظهار کرد: در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای این شهرستان، تعداد ۸۱۴ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به دوره گذشته رشد ۱۴/۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۷۸۲ نفر آقا و ۳۲ نفر خانم هستند و ۶۳ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در بازه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال و ۲۷ درصد در بازه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال قرار دارند

فرماندار اردبیل گفت : ۸۱ درصد داوطلبان کشاورز بوده و مابقی در سایر مشاغل فعالیت دارند وهمچنین ۹۱ درصد از داوطلبان خانم نیز فعالیت اصلی خود را در حوزه روستا اعلام کرده اند.

فرزاد قلندری ادامه داد: شهرستان اردبیل دارای ۱۸۲ روستا است که از این تعداد، ۱۱۹ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات بوده و ۱۱۶ روستا دارای دهیاری هستند.

وی گفت :ساختار شوراهای آتی نیز به تفکیک ۱۲ روستا دارای شورای ۵ نفره و ۱۰۷ روستا دارای شورای ۳ نفره خواهد بود.

فرماندار اردبیل از استقبال خوب داوطلبان قدردانی کرد و این مشارکت را نشان‌دهنده «اهتمام ویژه به توسعه، عمران و آبادانی روستاها» دانست.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کد خبر 6755811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها