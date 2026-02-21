حاجی بابایی: پروژه یادمان شهدای قراویز پیشرفت فیزیکی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه هیئت امنای مرکز فرهنگی و باغ‌موزه دفاع مقدس و مقاومت استان همدان، با تأکید بر جایگاه ملی این مجموعه، بر ضرورت به‌روزرسانی، تکمیل و ارتقای هرچه سریع‌تر آن تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به یادمان شهدای قراویز اظهار کرد: این یادمان در شورای برنامه‌ریزی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به‌عنوان یک یادمان کشوری به تصویب رسیده است.

وی افزود:با توجه به حضور شهدای شاخصی همچون محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر در این منطقه و همچنین وقوع عملیات‌های مهم دفاع مقدس، قراویز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید نگاه ملی و ویژه‌ای به آن داشت.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقداماتی برای طراحی این یادمان انجام و حتی اعتباری نیز در بودجه سنواتی پیش‌بینی شده بود، ادامه داد: متأسفانه به دلیل ضعف در طراحی مناسب و نبود پیگیری‌های مؤثر، این پروژه در سال‌های گذشته پیشرفت فیزیکی نداشته و اعتبارات تخصیص‌یافته نیز به مرحله تحقق نرسیده است.

حاجی‌بابایی با تأکید بر لزوم برگزاری جلسه‌ای ویژه با حضور استانداران همدان و کرمانشاه و مسئولان ذی‌ربط، افزود: ضروری است با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی مشترک، ضمن بررسی طرح‌های ارائه‌شده، موانع اجرایی پروژه برطرف شود تا زمینه یک تحول جدی در احداث این یادمان فراهم شود.

وی با اشاره به موقعیت منطقه قراویز به‌عنوان محل تردد زائران و مسافران، بیان کرد: اجرای این پروژه یک مطالبه مردمی است و باید با همکاری مشترک دو استان همدان و کرمانشاه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و عملیاتی شود.

نایب‌رئیس مجلس همچنین بر تسریع در هماهنگی‌های لازم برای تحویل زمین و آغاز عملیات اجرایی این یادمان تأکید کرد.