رحمت حیدرینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نام ۷۴۶ نفر در ۱۰۴ حوزه روستایی بخش مرکزی و کیاشهر آستانه اشرفیه اظهار کرد: از این تعداد، ۶۹۳ نفر مرد و ۵۳ نفر زن هستند.
وی افزود: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۲۸۹ نفر به صورت حضوری و ۴۵۷ نفر به صورت غیرحضوری ثبتنام کردند.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به وضعیت ثبتنام در بخشها ادامه داد: در بخش مرکزی با ۷۱ حوزه روستایی، ۴۹۷ نفر ثبتنام نمودند که از این تعداد، ۴۵۷ نفر مرد و ۴۰ نفر زن هستند.
حیدرینژاد تصریح کرد: در بخش کیاشهر با ۳۳ حوزه روستایی، ۲۴۹ نفر ثبتنام کردند که از این تعداد، ۲۳۶ نفر مرد و ۱۳ نفر زن میباشند.
وی در پایان با تأکید بر مشارکت شهروندان گفت: میزان ثبتنامها نشاندهنده استقبال خوب مردم از انتخابات شوراهای روستاهاست.
