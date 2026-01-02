  1. استانها
لایروبی ۵۰۰ هکتار از آب‌بندان‌های آستانه‌اشرفیه در دستور کار قرار گرفت

آستانه اشرفیه- فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به وجود ۳۹ پهنه آب‌بندان در این شهرستان گفت: لایروبی ۵۰۰ هکتار از آب‌بندان‌های آستانه‌اشرفیه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد عصر جمعه در حاشیه بازدید از لایروبی آب‌بندان در روستای دهنه‌سر سفیدرود بخش بندر کیاشهر اظهار کرد: شهرستان آستانه‌اشرفیه دارای ۳۹ پهنه آب‌بندان با مساحت ۲ هزار و ۱۳۳ هکتار است که از این تعداد، ۱۶ آب‌بندان در بخش مرکزی و ۲۳ آب‌بندان در بخش کیاشهر قرار دارد.

فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه افزود: ۱۱ آب‌بندان به مساحت ۵۳۱ هکتار بر اساس ماده ۴۳ به استانداری گیلان جهت ترک تشریفات لایروبی معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۳۸ کیلومتر از انهار و کانال‌های آب کشاورزی شهرستان لایروبی شده است، تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در سال زراعی جدید این میزان افزایش خواهد یافت.

حیدری‌نژاد با اشاره به برنامه‌های مدیریت منابع آب در شهرستان گفت: ساماندهی رودخانه‌ها، احداث دیواره‌های حفاظتی، اجرای سیل‌بند و کف‌بند از جمله اقداماتی است که با قوت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بر اساس دستور استاندار گیلان، از تمام ظرفیت‌های شهرستان آستانه‌اشرفیه برای لایروبی آب‌بندان‌ها استفاده خواهد شد.

