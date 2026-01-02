به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد عصر جمعه در حاشیه بازدید از لایروبی آب‌بندان در روستای دهنه‌سر سفیدرود بخش بندر کیاشهر اظهار کرد: شهرستان آستانه‌اشرفیه دارای ۳۹ پهنه آب‌بندان با مساحت ۲ هزار و ۱۳۳ هکتار است که از این تعداد، ۱۶ آب‌بندان در بخش مرکزی و ۲۳ آب‌بندان در بخش کیاشهر قرار دارد.

فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه افزود: ۱۱ آب‌بندان به مساحت ۵۳۱ هکتار بر اساس ماده ۴۳ به استانداری گیلان جهت ترک تشریفات لایروبی معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۳۸ کیلومتر از انهار و کانال‌های آب کشاورزی شهرستان لایروبی شده است، تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در سال زراعی جدید این میزان افزایش خواهد یافت.

حیدری‌نژاد با اشاره به برنامه‌های مدیریت منابع آب در شهرستان گفت: ساماندهی رودخانه‌ها، احداث دیواره‌های حفاظتی، اجرای سیل‌بند و کف‌بند از جمله اقداماتی است که با قوت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بر اساس دستور استاندار گیلان، از تمام ظرفیت‌های شهرستان آستانه‌اشرفیه برای لایروبی آب‌بندان‌ها استفاده خواهد شد.