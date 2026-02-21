حمله هوایی پاکستان به جنوب شرق افغانستان با ۱۷ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، پاکستان مناطقی از ایالت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان را هدف حمله هوایی قرار داده است.

در همین راستا، خبرگزاری صدای افغان اعلام کرد که چند منبع به رسانه ها گفته‌اند که ارتش پاکستان پس از پکتیکا، به شهرستان خوگیانی استان ننگرهار نیز حملات هوایی انجام داده است.

پیش از این منابع گفته بودند که جت‌های پاکستانی شهرستان‌های برمل و ارگون استان پکتیکا حملات هوایی انجام داده‌اند.

گفته می‌شود که در حمله جنگنده‌های پاکستانی در استان پکتیکا یک مدرسه دینی هدف قرار گرفته شد.

مقام اسلام آباد: پادگان‌ها و مخفیگاه‌های طالبان پاکستان را بمباران کردیم

وزیر اطلاع رسانی پاکستان درباره حملات هوایی به جنوب شرق افغانستان گفت: اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های طالبان پاکستان و شاخه خراسان گروهک تروریستی داعش در مرز با افغانستان را هدف قرار دادیم.

این مقام پاکستانی مدعی شد: این حمله در پاسخ به حملات پاکستان صورت گرفت که برنامه ریزی آن در افغانستان انجام شد و اتباع افغانستانی آن حملات را انجام دادند.

۱۷ تن در حمله پاکستان کشته شدند

یک مقام دولتی افغانستان اعلام کرد که در حمله ساعات پیش پاکستان به منزلی در استان ننگرهار آن کشور، ۱۷ غیرنظامی کشته شدند.

دولت کابل ادعای اسلام آباد برای حمله به افغانستان را رد کرد

مقامات کابل ادعاهای اسلام آباد درباره هدف قرار دادن مواضع طالبان پاکستان در خاک افغانستان را رد کرده و نقض حریم هوایی این کشور را محکوم کردند.

معاون وزارت اطلاعات افغانستان به شبکه الجزیره گفت: ادعای اسلام آباد مبنی بر هدف قرار دادن آنچه مواضع طالبان پاکستان می‌خواند، در خاک افغانستان را رد می‌کنیم.

در همین حال، وزارت دفاع افغانستان با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: نقض حریم هوایی افغانستان را به‌شدت محکوم می‌کنیم و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول حسن همجواری می‌دانیم.

اظهار نظر سخنگوی دولت افغانستان

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان مجاهد گفت: حلقه‌های خاص نظامی پاکستانی بار دیگر به خاک افغانستان تجاوز کردند.

وی افزود: شب گذشته در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا، هموطنان غیرنظامی ما را بمباران کردند که در جریان آن ده‌ها نفر شامل زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

مجاهد مدعی شد: ژنرال های پاکستانی ضعف امنیتی در کشور خود را با چنین جنایاتی جبران می‌کنند.