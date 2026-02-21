۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹

ثبت‌نام ۶۱۲ داوطلب برای ۲۵۵ کرسی شوراهای روستایی قم

قم - فرماندار قم از ثبت‌نام ۶۱۲ داوطلب برای ۲۵۵ کرسی شوراهای روستایی قم خبر داد و گفت: تمامی ۸۱ روستای قم در سه بخش به حدنصاب قانونی ثبت‌نام دست یافته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از پایان روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت شهرستان خبر داد و اظهار کرد: فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در تاریخ سی‌ام بهمن‌ماه به اتمام رسید و نتایج آن در نخستین روز اسفندماه به افراد ثبت‌نام‌کننده اعلام شد.

وی افزود: داوطلبانی که در این مرحله صلاحیت آنان احراز شده است، پیامک تأیید دریافت کرده‌اند و افرادی که صلاحیتشان تاکنون مورد تأیید قرار نگرفته نیز ابلاغ مربوطه را دریافت کرده و در چارچوب قانون، پیگیری اعتراض خود را در مراحل بعدی انجام می‌دهند.

فرماندار قم با اشاره به وضعیت ثبت‌نام در روستاهای شهرستان بیان کرد: در مجموع ۸۱ روستای شهرستان قم در بخش‌های سلفچگان، خلجستان و بخش مرکزی مشمول برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی هستند که در مجموع ۲۵۵ کرسی شورا را دربرمی‌گیرند.

وی ادامه داد: خوشبختانه تمامی این روستاها اعم از شوراهای سه‌نفره و پنج‌نفره به حدنصاب قانونی ثبت‌نام رسیده‌اند و از این حیث هیچ روستایی با کمبود داوطلب مواجه نیست.

بقایی با ارائه آماری از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان تصریح کرد: در مجموع ۶۱۲ نفر برای حضور در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای شهرستان قم نام‌نویسی کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده استقبال مطلوب داوطلبان و پویایی فضای انتخاباتی در سطح روستاهای شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: روند قانونی بررسی اعتراض‌ها مطابق تقویم انتخاباتی ادامه خواهد داشت و مراحل بعدی نیز طبق ضوابط مقرر از سوی مراجع ذی‌ربط دنبال می‌شود.

کد خبر 6755971

