به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از پایان روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت شهرستان خبر داد و اظهار کرد: فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در تاریخ سی‌ام بهمن‌ماه به اتمام رسید و نتایج آن در نخستین روز اسفندماه به افراد ثبت‌نام‌کننده اعلام شد.



وی افزود: داوطلبانی که در این مرحله صلاحیت آنان احراز شده است، پیامک تأیید دریافت کرده‌اند و افرادی که صلاحیتشان تاکنون مورد تأیید قرار نگرفته نیز ابلاغ مربوطه را دریافت کرده و در چارچوب قانون، پیگیری اعتراض خود را در مراحل بعدی انجام می‌دهند.



فرماندار قم با اشاره به وضعیت ثبت‌نام در روستاهای شهرستان بیان کرد: در مجموع ۸۱ روستای شهرستان قم در بخش‌های سلفچگان، خلجستان و بخش مرکزی مشمول برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی هستند که در مجموع ۲۵۵ کرسی شورا را دربرمی‌گیرند.



وی ادامه داد: خوشبختانه تمامی این روستاها اعم از شوراهای سه‌نفره و پنج‌نفره به حدنصاب قانونی ثبت‌نام رسیده‌اند و از این حیث هیچ روستایی با کمبود داوطلب مواجه نیست.



بقایی با ارائه آماری از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان تصریح کرد: در مجموع ۶۱۲ نفر برای حضور در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای شهرستان قم نام‌نویسی کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده استقبال مطلوب داوطلبان و پویایی فضای انتخاباتی در سطح روستاهای شهرستان است.



وی خاطرنشان کرد: روند قانونی بررسی اعتراض‌ها مطابق تقویم انتخاباتی ادامه خواهد داشت و مراحل بعدی نیز طبق ضوابط مقرر از سوی مراجع ذی‌ربط دنبال می‌شود.