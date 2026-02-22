تساوی بدون گل در نیمه اول بازی ملوان و تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز از ساعت ۱۸:۴۵ امشب یکشنبه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل جاری برگزار شد که نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب ملوان

فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفارزاده، محمد پاپی، قائم اسلامی‌خواه، غلامرضا ثابت‌ایمانی، حسین صادقی، فرهان جعفری، محمدجواد محمدی

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، اشتراکال، مهدی هاشم‌نژاد، خامروبکف، محمد نادری، دروژدک، فرشاد فرجی و امیرحسین حسین‌زاده.

قدرنشناسی آقای گل به ضرر تراکتور شد

این بازی در حالی آغاز شد که ملوان بندرانزلی از همان دقیقه نخست سعی داشت با بازی مستقیم و استفاده از فضای پشت محوطه جریمه میهمان تبریزی خود را غافلگیر کند. آنها در دقیقه ۳ روی شوت پاپی می توانستند گل نخست را به ثمر برساند اما در این زمینه ناکام بودند تا نوبت به فرصت مسلم گلزنی برای تراکتور شود.

امیرحسین حسین زاده در دقیقه ۹ روی ضد حمله برق آسای هم تیمی هایش با دروازه خالی از گلر ملوان روبرو شد اما بغل پای او به طرز عجیبی زده شد تا توپ از کنار دروازه به بیرون برود. فرصت گلزنی استثنایی که آقای گل فعلی لیگ برتر قدرش را ندانست اما محمد ربیعی که برای نخستین بار روی نیمکت تراکتور به عنوان سرمربی حضور داشت او را تشویق کرد تا روحیه اش را از دست ندهد.

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۳۲ نیز با پاس کاری منظم خود توانستند بار دیگر پشت محوطه جریمه ملوان برای هالیلوویچ موقعیت گل ایجاد کنند اما شوت سرکش بازیکن خارجی تراکتور به بیرون رفت تا نیمه نخست بدون اینکه گلی رد و بدل شود به پایان برسد.