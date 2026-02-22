جدال سرنوشت ساز در انزلی؛ ملوان مقابل تراکتور صف آرایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مازیار زارع پس از شکست هفته گذشته مقابل خیبر خرم‌آباد، اکنون با روحیه‌ای جبران‌طلب به میدان می‌روند. باخت اخیر باعث شد حاشیه امنیت ملوان در جدول کمی کاهش یابد و حالا بازیکنان شمالی چشم به حمایت هواداران بندر انزلی دوخته‌اند.

ملوان در خانه معمولاً چهره‌ای متفاوت دارد؛ بازی مستقیم، پرسینگ بالا، دوندگی بی‌وقفه و استفاده از ضدحملات سریع، اصلی‌ترین سلاح‌های تیم زارع در ورزشگاه سیروس قایقران است. آنها می‌دانند توقف یک مدعی می‌تواند هم روحیه تیم را بازگرداند و هم جایگاه‌شان در جدول را تثبیت کند.

در سوی دیگر، تراکتور با شرایط خاص و سرمربی جدید، محمد ربیعی، پا به این مسابقه گذاشته است. جدایی دراگان اسکوچیچ در مقطعی حساس، شوکی جدی به بدنه تیم وارد کرد، اما برد اخیر شاگردان ربیعی برابر الغرافه در لیگ قهرمانان آسیا، نقطه امید بزرگی برای هواداران تبریزی بود. این پیروزی نه تنها روحیه تیم را تقویت کرد، بلکه نشان داد تراکتور همچنان قدرت هجومی و انسجام دفاعی لازم برای ادامه رقابت‌ها را دارد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا این انرژی مثبت به لیگ برتر ایران منتقل خواهد شد یا خیر.

از منظر جدول، تراکتور هنوز یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است و هر لغزش در ادامه راه می‌تواند فاصله آن‌ها با رقبا را افزایش دهد. اختلاف امتیازات در صدر بسیار اندک است و بنابراین، بازی در انزلی برای سرخ‌پوشان تبریزی حکم یک فینال کوچک را دارد. در مقابل، ملوان با چند نتیجه مثبت می‌تواند خود را به جمع تیم‌های بالانشین نزدیک کند و جایگاهش را ارتقا دهد.

دوئل جذاب این مسابقه نه تنها تقابل تاکتیک‌هاست، بلکه نبرد روحیه‌ها را هم شامل می‌شود؛ تیمی که برای جبران ناکامی می‌جنگد، مقابل تیمی که برای حفظ رویای قهرمانی می‌دود. سوت آغاز در ورزشگاه سیروس قایقران شروع داستانی است که می‌تواند معادلات ادامه لیگ برتر را تحت تأثیر قرار دهد؛ جایی که دریا و مدعی، هر دو چیزی برای از دست دادن ندارند.