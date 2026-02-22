نام نویسی ۲۶۱۵ نفر در انتخابات شوراهای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی استانداری سمنان درباره انتخابات شوراهای استان سمنان بیان کرد: در دوره شورای هفتم نسبت به انتخابات شورای ششم شاهد رشد قابل توجه داوطلبان هستیم.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۶۱۵ نفر در سراسر استان سمنان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان نام نویسی کردند، افزود: تعداد کل داوطلبان نسبت به دوره قبل بیش از ۵۰ درصد بیشتر شده است.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه طبق آمارهای احصایی دو هزار و ۳۳۷ نفر از داوطلبان مرد هستند، تاکید کرد: تعداد ۲۷۸ نفر خانم نیز در این انتخابات نام نویسی کرده اند.

براری همچنین با بیان اینکه در حوزه شهری ۸۳۷ نفر و حدودا یک هزار و ۸۰۰ نفر هم در حوزه روستایی نام نویسی کرده اند، تاکید کرد: امسال تعداد روستاهایی که در آنها انتخابات شوراهای اسلامی برگزار می شود بیشتر شده است.

وی افزود: وی با بیان اینکه در دوره ششم، انتخابات شورا در ۳۰۴ روستا برگزار شد، افزود: در این دوره با شناسایی ظرفیت‌ها، ۱۹ روستا اضافه شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان همچنین با بیان اینکه برای داوطلبان در حوزه های انتخابیه کلاس های آموزشی گذاشته خواهد شد، تاکید کرد: در این دوره ها نحوه تبلیغات و چارچوب‌های قانونی همچنین دستورالعمل‌ها و ... تدریس می شود.