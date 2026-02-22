سالاری: ۹۶ درصد داوطلبان شورای شهر در استان یزد تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، با تشریح روند بررسی صلاحیت داوطلبان اظهار کرد: در این دوره، پس از پایان فرآیند ثبت‌نام و بررسی‌های قانونی، یک‌هزار و ۳۶۹ نفر از سوی هیأت اجرایی تأیید و ۵۰ نفر نیز در این مرحله رد صلاحیت شدند.

وی افزود: تعدادی از داوطلبان نیز پیش از طی کامل فرآیند انصراف داده یا به دلیل نقص مدارک و تکمیل نشدن پرونده در مهلت مقرر از ادامه حضور در رقابت‌های این دوره بازماندند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد با بیان اینکه در مجموع ۹۶.۴ درصد ثبت‌نام‌کنندگان موفق به کسب تأیید هیأت اجرایی شده‌اند، تصریح کرد: اسامی افراد تأیید شده برای بررسی نهایی به هیأت‌های نظارت ارسال شده و این هیأت‌ها تا روز یکشنبه سوم اسفند، نتیجه بررسی‌های خود را به فرمانداران شهرستان‌ها اعلام می‌کنند.

سالاری ادامه داد: پس از اعلام نظر هیأت‌های نظارت، فرمانداران هر شهرستان نتیجه تأیید یا رد صلاحیت را به صورت کتبی و محرمانه به داوطلبان ابلاغ خواهند کرد.

وی با اشاره به حق اعتراض داوطلبان گفت: افرادی که صلاحیت آنان تأیید نشده است، از زمان ابلاغ رسمی فرمانداری‌ها، چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را به هیأت نظارت استان ارائه کنند تا درخواست آنان مطابق قانون مورد بازبینی قرار گیرد.

سالاری تأکید کرد: رسیدگی به اعتراض‌ها در چارچوب ضوابط قانونی انجام می‌شود و هیأت نظارت استان پس از بررسی مستندات نظر قطعی خود را اعلام خواهد کرد.