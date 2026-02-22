اعضای کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات خوزستان منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم حمیدی سرپرست ادارهکل روابط عمومی استانداری و رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات خوزستان در احکامی جداگانه اعضای کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات خوزستان را منصوب کرد.
بر اساس این احکام علی نواصر، حمیدرضا ترابیفرد، امید حلالیزاده، علیرضا عبداللهنژاد، فرشاد صفرزاده، پریسا زنگنهمنش، محمدرضا قریشی، میلاد حمادی، مهدی پدرامخو، عاطفه جوادی، امیدعلی شالویی، مصطفی حلالی، مسلم ناصری، عذرا حامدی و سیمین غافلی به عنوان اعضای کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات خوزستان در برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شدند.
