دستگیری قاتل فراری در اردکان/ اعتراف به قتل به دلیل اختلافات خانوادگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نظری‌فرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر قتل یک خانم در شهر اردکان، کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مأموران پلیس مشخص شد مقتول با سلاح سرد به قتل رسیده و قاتل که از اقوام نزدیک او بوده از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اردکان گفت: کارآگاهان پلیس با کار اطلاعاتی، مخفیگاه قاتل فراری را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی، او را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

متهم، به قتل خانم ۵۵ ساله به علت اختلافات خانوادگی اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.