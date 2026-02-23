  1. استانها
  2. یزد
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

دستگیری قاتل فراری در اردکان/ اعتراف به قتل به دلیل اختلافات خانوادگی

دستگیری قاتل فراری در اردکان/ اعتراف به قتل به دلیل اختلافات خانوادگی

یزد - فرمانده انتظامی شهرستان اردکان از دستگیری قاتل زنی ۵۵ ساله که با سلاح سرد به قتل رسانده و متواری شده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نظری‌فرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر قتل یک خانم در شهر اردکان، کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مأموران پلیس مشخص شد مقتول با سلاح سرد به قتل رسیده و قاتل که از اقوام نزدیک او بوده از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اردکان گفت: کارآگاهان پلیس با کار اطلاعاتی، مخفیگاه قاتل فراری را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی، او را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

متهم، به قتل خانم ۵۵ ساله به علت اختلافات خانوادگی اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

کد خبر 6757585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

