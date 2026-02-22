محموله ۳٠ میلیاردی قاچاق از پژو شوتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح این خبر اظهار کرد: در اجرای برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق موسوم به خودروهای شوتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به میناب به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار نمود که پی از تعقیب و مراقبت طولانی با تنگ شدن عرصه محاصره راننده، خودرو را متوقف و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه متواری شد، در بازرسی از خودرو توقیفی ۱۰ عدد اره برقی، ۶ عدد کف کش، ۵ عدد سنگ فرز و ۳ عدد مینی سنگ قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف شد.

این مسئول انتظامی استان ارزش مالی تجهیزات قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و تلاش جهت شناسایی و دستگیری مالک این کالاهای قاچاق در دستور کار ماموران قرار دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان، پدیده قاچاق را برای استان و کشور تهدید اقتصادی بزرگی دانسته و از عموم شهروندان و مردم فهیم و قدرشناس استان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت مجرمانه قاچاقچیان و افراد سودجو و قانون گریز از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، سازمان انتظامی را در امر مبارزه جدی و قاطعانه با این پدیده شوم یاری کنند.