۴۹۰ کیلوگرم مرغ منجمد غیربهداشتی در کرج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسنی، رئیس اداره دامپزشکی کرج گفت: در جریان طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان دامپزشکی موفق به کشف محموله‌ مرغ تاریخ مصرف گذشته شدند که به‌صورت غیراصولی منجمدسازی شده و دچار تغییرات نامطلوب ارگانولپتیک بود.

وی افزود:بر اساس این گزارش، این محموله شامل مرغ تازه تاریخ‌گذشته، خرده‌گوشت و خرده‌چربی دارای تغییرات ظاهری و کیفی و غیرقابل مصرف انسانی بود که در مجموع ۴۹۰ کیلوگرم وزن داشت.

پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط، محموله جمع‌آوری و برای امحای بهداشتی به واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی منتقل شد.

رئیس اداره دامپزشکی کرج با تأکید بر استمرار نظارت‌ها و برخورد قانونی با متخلفان، از شهروندان خواست در تهیه فرآورده‌های خام دامی به تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و وجود مهر دامپزشکی توجه کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ گزارش کنند.