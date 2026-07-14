به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رستگار ظهر سه‌شنبه در همایش «کلاه برای زندگی» در اردستان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد تصادفات رانندگی شهرستان مربوط به موتورسیکلت‌سواران بود، اما با برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مختلف، این آمار در سال جاری کاهش یافت.

وی افزود: حمایت فرماندار، شهرداری‌ها و دیگر مسئولان شهرستان نقش مهمی در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و کاهش تصادفات داشته و اردستان در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه برتر استان در این حوزه شده است.

رئیس پلیس راهور اردستان خاطرنشان کرد: با وجود این موفقیت، وقوع چند حادثه تلخ در روزهای اخیر نشان می‌دهد که همچنان باید موضوع فرهنگ ترافیک با جدیت بیشتری دنبال شود.

رستگار تصریح کرد: در پنج سال گذشته حدود ۸۰۰ نفر برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت اقدام کرده بودند، اما طی سه سال اخیر بیش از هزار نفر در شهرستان موفق به دریافت گواهینامه شده‌اند که نتیجه آموزش و هدایت مردم به سمت رانندگی قانونمند است.

وی بیان کرد: تاکنون چهار همایش «کلاه برای زندگی» در شهرستان برگزار شده و پیش از این نیز این برنامه در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد اجرا شده است.

رئیس پلیس راهور اردستان ادامه داد: پلیس راهور تلاش کرده است پیش از برخورد با متخلفان، مزایای استفاده از کلاه ایمنی و دریافت گواهینامه را برای مردم تبیین کند و آموزش فرهنگ ترافیک را از مدارس آغاز کند.

وی گفت: دانش‌آموزان نقش مؤثری در انتقال فرهنگ ایمنی به خانواده‌ها دارند و به همین دلیل آموزش‌های مستمر در مدارس، ادارات و روستاهای شهرستان در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهور اردستان اضافه کرد: همکاری اصحاب رسانه در انتشار آموزش‌های ترافیکی و همراهی مسئولان شهرستان، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ رانندگی داشته و این روند باید با مشارکت همه دستگاه‌ها ادامه پیدا کند.

رستگار در پایان با بیان اینکه تلفات ناشی از حوادث رانندگی به یک «بحران خاموش» تبدیل شده است، یادآور شد: اصلاح فرهنگ ترافیک نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی مردم است تا بتوان از جان شهروندان بیشتر محافظت کرد.