به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور و نیز تسهیلات تکلیفی تولید هستند و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در راستای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال همکاری کنند.

وی با اشاره به لزوم نظارت هوشمندانه و کیفی بر بازار، افزود: با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و همچنین نزدیک شدن به عید نوروز، ضروری است دستورالعمل جامع نظارتی برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار تدوین و اجرایی شود.

معاون استاندار اردبیل از برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت: شهرداری باید در اسرع وقت نسبت به تأمین زمین در نقاط مناسب اقدام کند تا با همکاری تعاون روستایی یا بخش خصوصی، زمینه برگزاری این نمایشگاه‌ها فراهم شود؛ همچنین شرکت‌های پخش مکلفند کالاهای مرغوب را با قیمت کمتر از بازار عرضه کنند.

وی در ادامه از آغاز خرید و حمل میوه شب عید به استان خبر داد و افزود: توزیع این اقلام همزمان با روزهای پایانی سال در نمایشگاه‌های عرضه کالا انجام خواهد شد.

خلیلی همچنین از جوجه‌ریزی دو میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه‌ای در مرغداری‌های استان خبر داد و ضمن قدردانی از مدیران مرتبط، خواستار افزایش این میزان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در دوره بعدی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان با اشاره به لزوم هوشمندسازی زنجیره توزیع پروتئین در استان، بر اقدام سریع جهاد کشاورزی تا نیمه نخست فروردین ماه در این زمینه تأکید کرد.