ادامه تغییرات در کادر فنی استقلال/ سرمربی جدید مربی خارجی معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قطعی شدن جدایی ریکاردو ساپینتو از هدایت تیم فوتبال استقلال، روند تغییرات در کادر فنی آبیپوشان همچنان ادامه خواهد داشت و دستیاران وی نیز از این تیم جدا می شوند.
با پایان همکاری باشگاه استقلال با سرمربی پرتغالی، اعضای کادر فنی خارجی و دستیاران وی نیز از جمع آبیپوشان جدا خواهند شد تا باشگاه بتواند ساختار جدید فنی خود را با سرمربی تازهوارد سازماندهی کند.
در همین راستا، سهراب بختیاریزاده که به عنوان سرمربی جدید استقلال انتخاب شده است، برنامههایش را برای تشکیل کادر فنی آغاز کرده و نام یک مربی خارجی مدنظر برای حضور در سمت دستیاری خود را به مدیران باشگاه ارائه داده است.
بختیاریزاده از مدیران استقلال درخواست کرده است تا مذاکرات برای جذب این مربی خارجی در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا قرارداد همکاری امضا شده و وی بتواند در کوتاهترین زمان راهی تهران شود و در تمرینات آبیپوشان حضور پیدا کند.
باشگاه استقلال در حال بررسی شرایط مالی و اجرایی این انتقال است و تلاش میکند با فراهم کردن مقدمات لازم، کادر فنی جدید را برای ادامه رقابتهای فصل جاری بهطور کامل سازماندهی کند. تغییرات صورتگرفته در نیمکت استقلال با هدف بهبود شرایط فنی تیم و افزایش شانس موفقیت آبیپوشان در ادامه مسابقات انجام میشود.
مسئولان باشگاه استقلال هنوز بهصورت رسمی درباره نام مربی خارجی مدنظر بختیاریزاده و جزئیات مذاکرات احتمالی اظهار نظر نکردهاند، اما انتظار میرود در روزهای آینده تصمیمات نهایی در این زمینه اعلام شود.
