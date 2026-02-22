ترکیه میزبان پنجمین همایش فرهنگ نقد و اخلاق مدارا در اندیشه اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش بین‌المللی «فرهنگ نقد و اخلاق مدارا در اندیشه اسلامی» (The Criticism Culture and Morality of Tolerance in Islamic Thought – 5th International Symposium) در دانشکده الهیات دانشگاه آلپ ارسلان در ترکیه برگزار می‌شود.

محور همایش مباحث «دین، روش‌شناسی و آینده» است. این همایش فرصتی برای پژوهشگران فراهم می‌آورد تا با بهره‌گیری از میراث فکری تمدن اسلامی، راهکارهایی برای پاسخگویی به چالش‌های معاصر و ترسیم چشم‌انداز آینده ارائه دهند.

موضوعات همایش شامل معرفت‌شناسی، ماوراءالطبیعه، فلسفه دین و مباحث مرتبط با سبک زندگی و حقوق اسلامی است و شرکت‌کنندگان می‌توانند در جلسات ارائه مقاله، کارگاه و بحث‌های علمی مشارکت کنند.

مهلت ارسال مقاله: ۱۵ مارس ۲۰۲۶ / ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ برگزاری همایش: ۱۱ تا ۱۳ می ۲۰۲۶ / ۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.

برای اطلاع‌یابی از جزئیات همایش می توان به صفحه https://elestirivetahammul.alparslan.edu.tr/en/page/6086 مراجعه کرد.