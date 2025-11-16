به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه نشست هماهنگی اجرای پروژه ملی «جینف» با حضور جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، حمید اعتصامفر، سرپرست شهرداری کرمانشاه، و جمعی از مدیران استانی در سالن جلسات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برگزار شد.
هدف از اجرای این طرح، ایجاد بستری یکپارچه برای ارائه خدمات مکانمحور میان دستگاههای اجرایی عنوان شد.
در این نشست، بالایی با اشاره به نقش زیربنایی پروژه «جینف» در سامانههای خدمات شهری تأکید کرد: این طرح از پروژههای ملی مهم کشور است و میتواند گامی اساسی در هماهنگی اطلاعات جغرافیایی و بهرهوری مدیریت شهری باشد.
حمید اعتصامفر، سرپرست شهرداری کرمانشاه نیز بر لزوم تقسیم دقیق وظایف میان دستگاهها تأکید کرد و افزود: مشخصسازی مسئولیتها موجب تسریع روند اجرا و بهرهبرداری مؤثر از دادههای مکانی خواهد شد.
در ادامه حسین نامداری، رئیس اداره پست کرمانشاه از تشکیل کارگروه تخصصی در شهرداری خبر داد و گفت: پلاکگذاری ساختمانها و رفع مشکل معابر بینام از اولویتهای این طرح است و همکاری همه نهادها را میطلبد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری نیز با اشاره به طراحی «پلاک هوشمند» در قالب این پروژه اظهار داشت: تفاهمنامههای اجرایی با سازمان برنامه و بودجه منعقد و منابع مالی لازم پیشبینی شده است.
وی افزود: زیرساخت فنی و نرمافزارهای مورد نیاز نیز آماده بهرهبرداری هستند.
در پایان جلسه، شرکتکنندگان بر همکاری مستمر شهرداری، اداره پست، سازمان برنامه و مدیریت و سایر ارگانهای استانی برای پیشبرد موفق پروژه ملی «جینف» در کرمانشاه تأکید کردند.
