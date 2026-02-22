باد و باران در راه اصفهان؛ هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری (پنجم و ششم اسفند ماه) وزش باد به نسبت شدید تا شدید و توفان لحظه ای همه مناطق استان به ویژه مناطق شمال، شرق و جنوب اصفهان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، دهاقان، سمیرم، برخوار، لنجان، زواره، سمیرم، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نائین، ورزنه، نطنز و گلپایگان را در بر می گیرد.

بنابر هشدار هواشناسی احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی در نواحی مستعد، کاهش کیفیت هوا به سبب افزایش غلظت آلاینده ها، سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده، خسارت به سازه های موقت از جمله بنرها و تابلوهای تبلیغاتی گلخانه ها و آسیب تاسیسات حساس به گرد و خاک و سازه های سبک وجود دارد.

اداره هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم احتیاط در سفرهای بین شهری، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی در رانندگی، پرهیز از صعود به ارتفاعات، حضور نیافتن بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز توصیه و اضافه کرده است که در صورت ضرورت استفاده از ماسک استاندارد الزامی است.

در ادامه هواشناسی اصفهان بر لزوم خودداری از توقف پارک خودروها در اطراف درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره، اطمینان از استحکام سازه های موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به صنعت کشاورزی تاکید کرده است.

همچنین هواشناسی اصفهان با توصیف سامانه بارشی که از عصر سه شنبه تا اوایل وقت روز چهارشنبه هفته جاری فعال می شود، اعلام کرده است که بارش باران و برف، وزش باد شدید موقت، نوسانات دمایی در نواحی مرتفع، شکل گیری کولاک برف پدیده مه در نواحی برفگیر کوهستانی، احتمال سقوط بهمن به ویژه در مناطق غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

بنابر اعلام هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی، بوئین میاندشت، چادگان، خوانسار، فریدن، عسگران، فریدون شهر و گلپایگان را در بر می گیرد.

هواشناسی نسبت به احتمال اختلال در تردد شهری و بین شهری، لغزندگی جاده ها و کندی حرکت خودروها به ویژه در گردنه های کوهستانی به سبب بارش برف، یخ زدگی، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، کولاک برف محلی در مناطق برفی و احتمال سقوط بهمن در مناطق کوهستانی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

هواشناسی اصعهان همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، لزوم مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، خودداری از فعالیت های کوهنوردی احتیاط در فعالیت های تفریحی نظیر طبیعت گردی و ورزش های هوایی و آمادگی نیروهای امدادی و راهداری تاکید کرده است.