به گزارش خبرگزاری مهر، «خوانش بوطیقایی نمایش ایرانی بر اساس آرای فارابی و پورسینا» نوشته فریده دلیری در ۲۲۸ صفحه از سوی بوستان کتاب روانه بازار نشر شد.

اثر حاضر تلاش پژوهشی و تطبیقی برای کشف ساختار بنیادین هنر نمایش در فرهنگ ایرانی است.

نویسنده با بررسی دقیقه رساله‌های شعری فارابی و پورسینا و مقایسه آنها با بوطیقایی ارسطو، در پی پاسخی به این پرسش است که چگونه می‌توان ساختاری اصیل متناسب بافت فکری و عرفانی ایران برای نمایش ترسیم کرد؟

این کتاب با تحلیل مفاهیمی چون محاکات، کاتارسیس، داستان، تراژدی و کمدی در دیدگاه‌های یونانی و اسلامی، همچنین بررسی جلوه‌های نمایشی در آیین‌ها مقامه‌ها و متون ادبی پارسی، می‌کوشد ریشه‌های نمایش ایرانی را از درون فرهنگ خود بازیابی کند.

این کتاب در دو فصل اصلی و یک فصل تطبیقی و شش گفتار تألیف شده است. بوطیقایی ارسطو و رساله های شعری فارابی و ابن سینا، محتوا و ساختار نمایش ایرانی و نسبت ساختار نمایش ایرانی با بوطیقای ارسطو و فیلسوفان مسلمان ایرانی از جمله این مطالب است.

