به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر ظهر امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر آتشسوزی عمدی خودرو، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ خرمآباد در حین گشتزنی فرد عامل آتشسوزی را شناسایی و در یک عملیات تعقیب و مراقبت دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.
فرمانده انتظامی خرمآباد، بیان داشت: متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی خود علت و انگیزه خود را از این اقدام اختلافات شخصی با همسایه خود اعلام کرد.
سرهنگ کیان مهر با بیان اینکه متهم همراه پرونده به دستگاه قضا معرفی شد، تصریح کرد: پلیس با هرگونه اقدام علیه نظم و آرامش شهروندان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
نظر شما