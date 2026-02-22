۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

دستگیری عامل آتش‌سوزی عمدی خودرو در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری عامل آتش‌سوزی عمدی خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر آتش‌سوزی عمدی خودرو، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ خرم‌آباد در حین گشت‌زنی فرد عامل آتش‌سوزی را شناسایی و در یک عملیات تعقیب و مراقبت دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، بیان داشت: متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی خود علت و انگیزه خود را از این اقدام اختلافات شخصی با همسایه خود اعلام کرد.

سرهنگ کیان مهر با بیان اینکه متهم همراه پرونده به دستگاه قضا معرفی شد، تصریح کرد: پلیس با هرگونه اقدام علیه نظم و آرامش شهروندان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد خبر 6756460

