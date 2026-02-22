به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در چهارمین نشست شورای سیاست‌گذاری شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی با اشاره به‌قرار گرفتن موضوع جشنواره در دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان، از برنامه‌ریزی برای مشارکت حداکثری نهادها خبر داد.

میثم محتشم با تأکید بر برگزاری برنامه‌ای آبرومند و ماندگار، عنوان کرد: ضمن جلب رضایت بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) و برگزارکنندگان کشوری، زمینه برای میزبانی استان لرستان در دوره‌های آتی نیز فراهم شود.

ضرورت بهره‌گیری از هویت‌های بومی و محلی در برگزاری جشنواره

سرهنگ فریبرز حاتمی معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از هویت‌های بومی و محلی در برگزاری جشنواره، پیشنهاداتی را مطرح کرد.

وی گفت: اگر شکل برگزاری جشنواره برگرفته از فرهنگ غنی لرستان باشد، قطعاً ارزشمندتر خواهد بود.

معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان بر استفاده از مفاخر و چهره‌های شاخص لرستان در محتوای جشنواره تأکید کرد و افزود: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که سهم قابل‌توجهی از خروجی‌های جشنواره، از جمله آثار برتر، به استان ما اختصاص یابد. پیشنهاد من این است که در کنار کارگاه‌های عمومی، یک کارگاه تخصصی و فشرده نیز با دعوت از اساتید مطرح کشوری برای نویسندگان مستعد استان برگزار کنیم تا آثارشان تا پیش از پایان مهلت، به کیفیت نهایی مطلوبی برسد.

سرهنگ حاتمی، بیان داشت: یک جشنواره، رویدادی است در یک برهه زمانی، اما مهم این است که پس از پایان آن، چه دستاوردی برای ما باقی می‌ماند. میزبانی باید برای ما دو دستاورد اصلی داشته باشد: اول، معرفی فرهنگ بومی و محلی به شرکت‌کنندگان کشوری و دوم، کسب اعتبار برای استان از طریق ارتقای سطح فنی هنرمندان و کسب مقام‌های برتر.

وی با اشاره به آمادگی سپاه برای همکاری همه‌جانبه، تصریح کرد: هر اندازه نیاز به فضا، امکانات یا بسترهای مرتبط با سپاه برای برپایی فضاهای سنتی و حمایت از این رویداد باشد، با دیده منت در اختیار خواهیم گذاشت. امیدواریم با تمرکز نگاه‌های فنی بر روی این موضوع، بتوانیم دبیرخانه‌ای مستحکم و کاربلد را پس از جشنواره در استان شاهد باشیم و به کسب مقام نیز دست یابیم.