به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به مناسبت هفته منابع طبیعی و نهالکاری، با تأکید بر ضرورت برنامهریزی مدون در حوزه آبخیزداری یادآور شد: بخش قابل توجهی از استان دارای حوضههای آبریز گسترده و شیبدار است و حفاظت از جنگلها و خاک، باید در اولویت راهبردی مدیران استان قرار گیرد.
استاندار ایلام همکاری میان دستگاهها را لازمه تحقق توسعه پایدار دانست و افزود: طبیعت متعلق به همه ما است و تنها با همدلی و هماهنگی میتوان آن را برای نسلهای آینده پاس داشت.
کرمی کاشت درخت را رویکردی فرهنگی در بطن خانوادهها توصیف کرد و گفت: فرزندان این سرزمین باید با کاشت و نگهداری از درختان، مسئولیتپذیری در قبال طبیعت را بیاموزند، چرا که آینده سبز در گرو تربیت سبز است.
وی فرهنگسازی را حلقه مفقوده حفاظت از طبیعت دانست و گفت: در کنار کارهای اجرایی، باید برنامههایی هدفمند و ماندگار برای ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه منابع طبیعی طراحی و اجرا شود.
وی با بیان اینکه مخاطب اصلی این عرصه مردم و بهرهبرداران از جنگلها و مراتعاند، افزود: هر اندازه فعالیتهای انسانی در طبیعت بدون پیوست زیستمحیطی افزایش یابد، هزینههای حفاظت و احیای آن چند برابر خواهد شد، از اینرو پیشگیری عاقلانهتر و کمهزینهتر از جبران خسارت است.
استاندار ایلام با اشاره به ظرفیت ارزشمند تشکلهای مردمنهاد در حوزه محیطزیست بیان کرد: این مجموعهها از حساسیت و دغدغهمندی بالایی برخوردارند و باید از این سرمایه انسانی برای صیانت از طبیعت بهرهای شایسته گرفت.
