مستندی درباره یک هنرمند تاجر آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند سینمایی «جان مریم» که روایتی عاشقانه از زندگی علیرضا حسین‌زاده، فعال اقتصادی و هنرمند است، آماده نمایش شد.

این مستند روایتی عاشقانه و صمیمی از زندگی و تجربه‌های شخصی و حرفه‌ای حسین‌زاده است؛ اثری که با نگاهی انسانی، مسیر زیست، عشق و خلاقیت یک تاجر موفق ایرانی را به تصویر می‌کشد. شخصیتی که در کنار فعالیت‌های اقتصادی، تجربه‌های قابل توجهی در عرصه تئاتر و فیلمنامه‌نویسی در کارنامه خود دارد.

حسین‌زاده درباره این اثر سینمایی گفت: من به عنوان فردی که در خارج از ایران بزرگ شدم و همواره پایبندی به اخلاقیات ایرانی و اسلامی داشته به عنوان محور روایت داستانی این فیلم قرار گرفتم. این فیلم راوی طی طریقی است که در زندگی خارج از کشور داشتم و از بی‌خدایی به خدا و از بی‌وطنی به وطن رسیدم.

وی افزود: من از جوانی به سینما علاقه داشتم و وقتی با همسرم مریم اولیایی که از فعالان سینما بود آشنا شدم، تصمیم به فیلمسازی گرفتیم که به دلایل مختلف از جمله فساد ناشی از فضای سینما، این روند طولانی شد تا اینکه با مستند «جان مریم» این موضوع شکل گرفت.

این هنرمند گفت: این مستند ۱۰ سال آخر زندگی‌ام را روایت می‌کند و تحول اخلاقی و عاطفی من به همراه درکم نسبت به خدا، دین، وطن و عشق را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. ضمن آنکه همسرم هم با توجه به سابقه‌ای که در سینما داشت و انسان اخلاق‌مدار و سخی و دارای معرفت انسانی بود به این تفکر و تعقل رسید که معنویت جایگاهش بالاتر از شهرت است و در این مسیر همراه من بود.

مستند سینمایی «جان مریم» به کارگردانی عباس صالح‌مدرسه‌ای به تازگی مراحل فنی را پشت سر گذاشته و آماده نمایش شده است. حمزه اولیازاده تصویربردار، حسام بختیاری صدابردار، احسان لهراسبی تدوین و وحید اختری آهنگساز، دیگر عوامل این مستند هستند.