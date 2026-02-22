تسلیت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به حجت الاسلام قمی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور پیامی درگذشت برادر مکرم‌ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج محسن قمی، معاون محترم ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج محسن قمی ( دام عزه)

معاون محترم ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری

سلام علیکم؛

درگذشت برادر مکرم‌تان مرحوم حاج محمد قمی که عمر خویش را در مسیر خدمت به نظام اسلامی سپری نمود، موجب تأثر و تألم گردید.

آن فقید سعید از چهره‌های فعال و پرتلاش عرصه سیاسی و تقنینی کشور بود که در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، از نمایندگی مردم شریف ورامین و پاکدشت تا عضویت در هیئت‌رئیسه مجلس، مسئولانه و دغدغه‌مند ایفای نقش کرد و در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم، حضوری مؤثر و ماندگار داشت.

این مصیبت را به جناب‌عالی و بیت مکرم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی