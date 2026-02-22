به گزارش خبرگزای مهر، هادی رضایی گفت: ساعت ۱۱:۵۵ امروز یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۴، در پی تماس شهروندان با مرکز EOC سازمان و اعلام حادثه ریزش آوار یک واحد ساختمانی در روستای قرهتپه، واقع در ابتدای محور زنجان ـ بیجار، بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات از ایستگاه شماره یک (خیابان نواب) به محل حادثه اعزام شد.
وی با بیان اینکه نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شدند، افزود: آتشنشانان پس از ارزیابی اولیه صحنه حادثه، اقدامات لازم برای تثبیت و ایمنسازی محل آوار را بهمنظور جلوگیری از ریزشهای ثانویه در دستور کار قرار دادند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان ادامه داد: پس از ایمنسازی نسبی محل، عملیات جستوجو و آواربرداری آغاز شد که متأسفانه در جریان این عملیات، پیکر بیجان دو مرد از زیر آوار خارج و تحویل عوامل مربوطه شد.
رضایی با اشاره به اهمیت رعایت اصول ایمنی در ساختوساز و بازسازی بناها، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است و نتایج نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را در سریعترین زمان ممکن از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ به آتشنشانی اطلاع دهند تا نیروهای امدادی در کوتاهترین زمان در محل حاضر شوند.
نظر شما